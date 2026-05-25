Pijany wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie parafii
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę (23 maja) około godziny czwartej rano w miejscowości Leszkowice w powiecie lubartowskim.
Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Infiniti nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, na łuku drogi stracił panowanie nad rozpędzonym autem, zjechał z pasa ruchu, przejechał przez chodnik, a następnie uderzył w murowane ogrodzenie kościoła.
"Od kierującego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie blisko półtora promila alkoholu. W wyniku zdarzenia 22-latka przetransportowano do szpitala w celu przeprowadzenia szczegółowych badań - jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - przekazał w komunikacie młodszy aspirant Marcin Bajon z policji w Lubartowie.
Policja zatrzymała kierującemu prawo jazdy. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi mu do trzech lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. Odpowie też za spowodowanie kolizji drogowej.