Tragiczny wypadek pod Bełchatowem. Nie żyje 36-latek Źródło: KP PSP w Bełchatowie

Do zdarzenia doszło w 1 października około godziny 22. Służby otrzymały informacje o wypadku z udziałem samochodu osobowego. Na miejsce pojechali strażacy, policjanci i ratownicy medyczni.

Został wyrzucony z samochodu

- Doszło do wypadku samochodu osobowego z sarną. Na miejscu zginął 36-letni mężczyzna. Nasze działania były ograniczone do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i samochodu biorącego w zdarzeniu - przekazał brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi.

Jak informuje straż pożarna, mężczyzna został dosłownie wyrzucony z pojazdu, co może świadczyć o tym, że miał zapiętych pasów. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.