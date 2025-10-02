Do zdarzenia doszło w 1 października około godziny 22. Służby otrzymały informacje o wypadku z udziałem samochodu osobowego. Na miejsce pojechali strażacy, policjanci i ratownicy medyczni.
Został wyrzucony z samochodu
- Doszło do wypadku samochodu osobowego z sarną. Na miejscu zginął 36-letni mężczyzna. Nasze działania były ograniczone do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i samochodu biorącego w zdarzeniu - przekazał brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi.
Jak informuje straż pożarna, mężczyzna został dosłownie wyrzucony z pojazdu, co może świadczyć o tym, że miał zapiętych pasów. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
