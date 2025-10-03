Samochód spłonął doszczętnie. Są utrudnienia na autostradzie

Pożar busa na autostradzie A1 pod Łodzią Źródło: Łukasz Drozdek

Do zdarzenia doszło w piątek tuż po godzinie 6 na autostradzie A1 w Romanowie w gminie Rzgów. Służby otrzymały informację o pożarze samochodu. Kierowcy informowali o kłębach czarnego dymu widocznego z kilku kilometrów.

Samochód spłonął doszczętnie

W akcji gaśniczej busa brały udział dwa zastępy ochotniczej straży pożarnej. Po dojeździe na miejsce pożar był rozwinięty. Jak widać na zdjęciu, które otrzymaliśmy od służb, pojazd spłonął doszczętnie. - Po godzinie 6 w Romanowie w gminie Rzgów na autostradzie A1 w kierunku Gdańska doszło do pożaru busa Volkswagena bez osób rannych, ruch odbywa się już jednym pasem ruchu - przekazała aspirant Aneta Kotynia KPP Łódź-Wschód.

Pożar busa na autostradzie A1 pod Łodzią Źródło: KPP Łódź-Wschód

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi informowała, że utrudnienia w miejscu zdarzenia mogą potrwać do godziny 9.