Łódź

Ciało kobiety w domu jednorodzinnym, policja zatrzymała 54-latka

Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie wieluńskim
Źródło: Google Earth
Funkcjonariusze dostali zgłoszenie o znalezieniu ciała kobiety w domu jednorodzinnym w miejscowości Raczyn (województwo łódzkie). W sprawie został zatrzymany 54-latek.

Do zdarzenia doszło we wtorek w Raczynie. Jak przekazała nam starszy aspirant Katarzyna Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, dyżurny po godzinie 10 otrzymał zgłoszenie o zwłokach kobiety w domu jednorodzinnym. Ze względu na dobro śledztwa nie ujawnia jednak, kto znalazł ciało.

Stefaniak dodała, że w sprawie został zatrzymany 54-letni mężczyzna, który nie jest członkiem rodziny zmarłej.

Prokuratura zajmuje się sprawą

Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu dodała, że obecnie trwają czynności, aby wyjaśnić okoliczności i przyczynę zgonu kobiety. Zostanie przeprowadzona też sekcja zwłok zmarłej.

- Został zatrzymany 54-letni mężczyzna. W zależności od wyników czynności na miejscu zdarzenia, zostanie podjęta przez prokuratora decyzja co do charakteru, w jakim mężczyzna zostanie przesłuchany - przekazała prokurator.

pc
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała: Marta Korejwo-Danowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Śnieg z deszczem, śnieg
METEO
METEO
Shein - nic prostszego
BIZNES
BIZNES
Próba porwania dziecka w supermarkecie. Policja pokazała nagranie
Świat
Świat

