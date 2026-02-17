Ciało kobiety w domu jednorodzinnym, policja zatrzymała 54-latka

Do zdarzenia doszło w powiecie wieluńskim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło we wtorek w Raczynie. Jak przekazała nam starszy aspirant Katarzyna Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, dyżurny po godzinie 10 otrzymał zgłoszenie o zwłokach kobiety w domu jednorodzinnym. Ze względu na dobro śledztwa nie ujawnia jednak, kto znalazł ciało.

Stefaniak dodała, że w sprawie został zatrzymany 54-letni mężczyzna, który nie jest członkiem rodziny zmarłej.

Prokuratura zajmuje się sprawą

Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu dodała, że obecnie trwają czynności, aby wyjaśnić okoliczności i przyczynę zgonu kobiety. Zostanie przeprowadzona też sekcja zwłok zmarłej.

- Został zatrzymany 54-letni mężczyzna. W zależności od wyników czynności na miejscu zdarzenia, zostanie podjęta przez prokuratora decyzja co do charakteru, w jakim mężczyzna zostanie przesłuchany - przekazała prokurator.

Opracowała: Marta Korejwo-Danowska