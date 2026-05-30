11-latka na rowerze potrącona przez auto. Lądował śmigłowiec LPR
Do potrącenia dziewczynki doszło o 12.50 w miejscowości Nowy Głuchówek w województwie łódzkim.
- Kierujący Skodą wyprzedzał prawidłowo jadącą 11-latkę na rowerze, po czym zahaczył ją lusterkiem - informuje kom. Adam Dembiński z łódzkiej policji.
Jak informuje policjant, dziecko nie miało kasku. Dziewczynka jechała razem ze swoją mamą, która była na drugim rowerze.
Dziewczynka trafiła do szpitala
- Dziewczynka się wywróciła, po czym została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala - dodaje policjant.
Kierowca był trzeźwy.
Źródło: tvn24.pl