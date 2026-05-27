Łódź

Zamiast odzieży jaja kajmanów i żółwi

Jaja kajmanów i żółwi w paczce
Wystawca został zatrzymany podczas targów zwierząt egzotycznych w Krakowie
Źródło wideo: małopolska policja
Źródło zdj. gł.: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Pracownik łódzkiej firmy, zajmującej się dystrybucją odzieży, zamiast tekstyliów odnalazł w jednej z paczek zwierzęce jaja. Przesyłkę przejął Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi. Jak orzekli specjaliści, zawierała jaja chronionych gatunków - kajmanów i żółwi. Za ich przemyt grozi do 5 lat więzienia.

Jak przekazała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Łodzi Agnieszka Majchrzak, pracownik łódzkiej firmy, zajmującej się dystrybucją odzieży, skontrolował jedną z paczek, która wydała mu się podejrzana. Opis w dokumentach przewozowych jednoznacznie wskazywał na zawartość tekstylną, tymczasem wewnątrz odnaleziono jaja zwierzęce. O znalezisku natychmiast powiadomiono Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi.

Jaja chronionych gadów w paczce

Wezwani na miejsce funkcjonariusze SCS potwierdzili, że zawartość przesyłki oraz naruszenie warunków transportu budzą podejrzenia. Ze względu na potencjalne zagrożenie epidemiologiczne dla ludzi i środowiska, natychmiast odizolowali przesyłkę i zawiadomili Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi. Specjaliści z zakresu weterynarii po wstępnych oględzinach ocenili, że jaja najprawdopodobniej pochodziły od chronionych gadów - kajmana i żółwia. Niestety, z powodu skrajnie niewłaściwych warunków transportu oraz braku odpowiedniej inkubacji, jaja były już martwe.

Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Kajmany i żółwie objęte ścisłą ochroną

Rzeczniczka łódzkiej IAS podkreśliła, że zarówno kajmany, jak i większość gatunków żółwi, są objęte ścisłą ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). Jej głównym celem jest ochrona dziko żyjących populacji zwierząt i roślin poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi, ich częściami oraz wyrobami pochodnymi. - Przewóz przez granicę bez odpowiednich zezwoleń CITES żywych zwierząt, ich części, a także jaj czy wyrobów z nich wykonanych - galanterii skórzanej, medykamentów tradycyjnej medycyny chińskiej - jest przestępstwem. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, wysoka grzywna oraz konfiskata przewożonych okazów - przypomniała Agnieszka Majchrzak. Czynności wyjaśniające w sprawie nielegalnej przesyłki prowadzą funkcjonariusze z Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi pod nadzorem prokuratury.

Źródło: PAP, tvn24.pl
