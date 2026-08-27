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Łódź

Skazany w aferze "łowców skór" wyjdzie wcześniej na wolność? Jest decyzja sądu

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Serial dokumentalny „Łowcy skór” można już w całości oglądać na platformie MAX.
Łowcy skór. "To są opowieści z dna piekła i niezwykle trudno jest o tym mówić"
Źródło wideo: "Uwaga!" TVN
Źródło zdj. gł.: "Uwaga!" TVN
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Sąd Okręgowy w Łodzi nie uwzględnił wniosku Karola B. o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności za zabójstwo w procesie "łowców skór". W 2007 roku B. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Odbywanie kary powinien zakończyć w grudniu 2028 roku.

Karol B. przebywa obecnie na wolności, ponieważ Sąd Okręgowy we Wrocławiu w maju bieżącego roku udzielił mu zgody na półroczną przerwę w odbywaniu kary, która formalnie kończy się w grudniu 2028 roku. Skazany złożył do łódzkiego sądu wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Sąd Okręgowy oddalił ten wniosek po sprzeciwie prokuratora.

"Proces resocjalizacji poprawny, ale wymaga utrwalenia"

Zgodnie z uzasadnieniem sądu skazany odbywał orzeczoną karę od 1 stycznia 2004 do 27 maja 2026 roku. Wtedy, postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu, udzielono mu na okres 6 miesięcy przerwy w karze. Formalnie, co przypomniała sędzia Anna Małecka z Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Łodzi, do odbycia pozostały skazanemu 2 lata, 7 miesięcy i 3 dni.

Powołując się na opinię penitencjarną, sędzia oceniła, że zachowanie skazanego podczas pobytu w zakładzie karnym "nie budziło większych zastrzeżeń, a proces resocjalizacji przebiegał właściwie, przy czym wymaga utrwalenia". - Niemniej oprócz regulaminowego co do zasady zachowania, skazany nie wyróżniał się niczym szczególnym, co dawałoby podstawę do sformułowania wobec niego pozytywnej prognozy kryminologicznej. Skazany nie wykazywał szczególnego zaangażowania w proces resocjalizacji - uzasadniła sędzia.

Wskazała, że skazany korzystając z przerwy w karze pracuje zarobkowo i nie ma zastrzeżeń do jego zachowania, ale "trzymiesięczny pobyt na wolności nie jest okolicznością wystarczającą do oceny, że doszło już u niego do wykształcenia społecznie pożądanych postaw, w tym potrzeby przestrzegania porządku prawnego".

- Nie można tracić z pola widzenia, że skazany odbywa karę pozbawienia wolności za zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Pomimo iż dopuścił się tak poważnego przestępstwa i odbył już znaczną część kary, wykazuje brak krytycyzmu wobec popełnionego czynu. Wobec tego nie można przyjąć, iż skazany wykształcił już u siebie poczucie odpowiedzialności za własne zachowanie - powiedziała sędzia.

Dodała, że skoro nie można przyjąć, że cele kary zostały już osiągnięte i dalszy proces resocjalizacji skazanego może być kontynuowany w warunkach wolnościowych, sąd odmówił skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Cele kary nie zostały osiągnięte

Postanowienie oddaje argumenty prokuratora, który sprzeciwił się warunkowemu przedterminowemu zwolnieniu Karola B. zakładu karnego. - Żeby warunkowe zwolnienie mogło być udzielone, oprócz przesłanek natury formalnej, musi istnieć przekonanie, że cele kary zostały osiągnięte, co w tej sprawie nie nastąpiło, a można to stwierdzić na podstawie opinii, jaka została wydana przez zakład karny. Wynika z niej jednoznacznie brak krytycyzmu, czy też niedostateczny krytycyzm w odniesieniu do upewnionego czynu - powiedziała prokurator Maria Bauer-Szcześniak.

Głośny proces "łowców skór" obejmował zarzutami zabijanie pacjentów pogotowia i handlowanie informacjami o zgonach z zakładami pogrzebowymi w Łodzi.

"Ta sprawa pokazuje, jak głęboki może być upadek człowieka, gdy pękną w nim hamulce moralne. Jeden z oskarżonych wręcz chełpił się dokonanym zabójstwem. Mówił, że »puknął« kobietę, która miała wysypkę. To oznaczało pozbawienie jej życia. W pamięci pozostanie nadany przez media tej sprawie kryptonim - »łowcy skór«, ale też to, że skazani wycenili ludzkie życie. I to tak nisko - tysiąc złotych do podziału na czterech" - brzmiał fragment uzasadnienia Sądu Najwyższego po odrzuceniu kasacji w tej sprawie z 2009 roku.

Adwokaci trzech z czterech skazanych w sprawie "łowców skór" żądali wtedy uchylenia wyroków i zwrotu sprawy sądom w Łodzi. W kasacjach do SN obrońca Karola B. wniósł o zwrot sprawy sądowi apelacyjnemu. Sąd Najwyższy ten wniosek odrzucił.

Afera "łowców skór"

W styczniu 2002 roku "Gazeta Wyborcza" i Radio Łódź ujawniły, że w łódzkim pogotowiu handlowano informacjami o zgonach, a być może nawet celowo zabijano pacjentów. Alarmowano, że są poszlaki, iż niektórym chorym podawano pavulon - lek zwiotczający mięśnie, co powodowało ich śmierć.

W styczniu 2007 roku Sąd Okręgowy w Łodzi skazał byłych sanitariuszy Andrzeja N. i Karola B. za zabójstwo 5 pacjentów. Lekarzy Janusza K. i Pawła W. skazano za narażenie życia 14 pacjentów, którzy zmarli. Wszystkich uznano też za winnych wyłudzenia pieniędzy od rodzin zmarłych i przyjęcia od 30 do 10 tysięcy złotych od firm pogrzebowych w zamian za informacje o zgonach. Wobec całej czwórki sąd orzekł także 10-letni zakaz wykonywania zawodów; przepadek osiągniętych korzyści majątkowych i zasądził od nich nawiązki na cele charytatywne. W czerwcu 2008 roku wyroki te utrzymał Sąd Apelacyjny w Łodzi, który oddalił apelacje obrony.

W lipcu 2008 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w innym procesie w tej sprawie skazał pięciu b. pracowników pogotowia, w tym troje lekarzy, na kary od 2 lat do 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Sąd uznał, że wszyscy pomogli w oszustwie na szkodę rodzin zmarłych pacjentów i przyjmowali pieniądze od zakładów pogrzebowych za informacje o zgonach. Wobec całej piątki orzeczono też od 15 do 10 tysięcy złotych grzywny i przepadek osiągniętych korzyści majątkowych. Prokuratura odwołała się od wyroku, uznając kary za zbyt łagodne. Odwołania złożyli także obrońcy, którzy chcą ponownego procesu.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkie"łowcy skór"ProkuraturaSądWymiar sprawiedliwościPogotowie
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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