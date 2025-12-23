Logo strona główna
Łódź

Pistolet przy głowie ekspedientki w ciąży. Dwie osoby w areszcie

Napad na sklep w Łodzi
Napad z bronią na sklep w Łodzi
Źródło: KMP w Łodzi
Do tymczasowego aresztu trafili dwaj mężczyźni podejrzani o napad z bronią na sklep w Łodzi. Na nagraniach widać, jak jeden z nich kieruje pistolet w głowę przerażonej ekspedientki w ciąży. Drugi z napastników w tym czasie miał stać na czatach przed sklepem.

Jak poinformowała we wtorek łódzka policja, do rozboju doszło 25 listopada w jednym ze sklepów znanej sieci przy ulicy Olsztyńskiej. W lokalu była wtedy tylko ekspedientka w ciąży.

"Grożąc bronią, zażądał wydania pieniędzy"

- Tego dnia po godzinie 21 zamaskowany mężczyzna wszedł do sklepu i bezpośrednio udał się w kierunku sprzedawczyni. Grożąc jej bronią palną, zażądał wydania pieniędzy (...). Roztrzęsiona kobieta spełniła żądanie agresora, a gdy tylko ten wyszedł, natychmiast zaalarmowała policję - powiedziała TVN24 asp. Kamila Sowińska, oficer prasowa łódzkiej policji.

Drugi z mężczyzn w tym czasie znajdował się przed budynkiem i obserwował, czy nikt nie kieruje się do sklepu. Łupem mężczyzn padły dwa tysiące złotych.

Dwie osoby zatrzymane po napadzie z bronią palną. Relacja reporterki TVN24
Źródło: TVN24

Cały napad został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Na nagraniach opublikowanych przez łódzką komendę widać wyraźnie, że jeden z mężczyzn kieruje pistolet prosto w głowę sprzedawczyni z bardzo bliskiej odległości.

Napad na sklep w Łodzi
Napad na sklep w Łodzi
Źródło: KMP w Łodzi

Policjanci z bałuckiego komisariatu ustalili, gdzie prawdopodobnie znajdują się obaj podejrzani. 18 grudnia funkcjonariusze zatrzymali 27-latka w jednym z mieszkań przy ulicy Kruczej. Równocześnie na ulicy 6 sierpnia zatrzymali - jak wskazano w komunikacie - "głównego przestępcę", 31-latka.

Zarzuty i areszt

Jak powiedział prokurator Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty "rozboju kwalifikowanego". - Jest to zbrodnia zagrożona karą od trzech do 20 lat pozbawienia wolności i polega na tym, że jeżeli ktoś kradnie z użyciem przemocy i stosuje do tego nóż, broń palną albo inny niebezpieczny przedmiot, podlega surowszej odpowiedzialności karnej - powiedział prokurator.

Napad na sklep w Łodzi
Napad na sklep w Łodzi
Źródło: KMP w Łodzi

Podejrzani podczas przesłuchań wzajemnie obarczali się winą. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty obaj zostali aresztowani na trzy miesiące.

Starszy z mężczyzn w przeszłości był karany za podobne przestępstwa. W styczniu, po spędzeniu siedmiu lat w więzieniu, wyszedł na wolność. W jego przypadku kara pozbawienia wolności może wzrosnąć do 30 lat, bo przed sądem odpowie on w warunkach recydywy.

Ekspedientce na szczęście nic poważnego się nie stało. Przeżyła jednak ogromny szok i aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim.

pc

Autorka/Autor: bp/PKoz

Źródło: TVN24, KMP w Łodzi

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Łodzi

