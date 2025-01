"Wniosek kryminalisty o zakneblowanie mi ust został oddalony"

I dodał: - Skąd taki pomysł, żebym się przez najbliższy rok na temat "Wielkiego Bu" nie wypowiadał? Wiemy, skąd taki pomysł, Patryk Masiak - jak sam się chwalił - ale potwierdzała to też przecież druga strona, to wieloletni znajomy Karola Nawrockiego , czyli kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość w wyborach i dlatego właśnie "Wielki Bu" był zainteresowany, żeby przez najbliższy rok zakneblować mi usta i nie mówić o jego kryminalnej przeszłości, o tym, że został skazany za porwanie człowieka i miał zarzuty prokuratorskie za sutenerstwo. "Wielki Bu" sam przez wiele lat chwalił się swoją kryminalną przeszłością, udzielając wielu wywiadów na ten temat. Senator Kwiatkowski o finale sprawy poinformował też w mediach społecznościowych.

Wniosek "Wielkiego Bu" o zaprzestanie wypowiedzi na jego temat

Patryk Masiak domagał się od Krzysztofa Kwiatkowskiego 50 tysięcy złotych i zaprzestania wypowiedzi na jego temat. Chodziło o jedną z wypowiedzi, w której senator powiedział, że Masiak był skazany za sutenerstwo. Kwiatkowski od początku uznawał żądania "Wielkiego Bu" za absurdalne. Zwrócił się nawet z apelem do Karola Nawrockiego, kandydata PiS na prezydenta, żeby ten "wezwał swojego wieloletniego znajomego" do zaprzestania działań, które mają służyć ukryciu przed Polkami i Polakami ważnych informacji o relacjach ich łączących. "Działam tutaj w interesie publicznym, ponieważ sam Karol Nawrocki powiedział, że on o przestępczej działalności Patryka Masiaka nie wiedział. Dlatego uważam, że powinniśmy o tym mówić jak najwięcej, żeby obywatele mieli szczególną wiedzę o tym, za co był skazany, a za co miał lub ma zarzuty pan Masiak" - mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Krzysztof Kwiatkowski.