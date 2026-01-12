Złote Globy. Kto zachwycił na czerwonym dywanie 

Złote Globy 2025 rozdane. Gala nie obyła się bez sensacji, był też polski akcent Źródło: Monika Krajewska/Fakty TVN

Kluczowe fakty: 83. ceremonię Złotych Globów poprowadziła komiczka Nikki Glaser.

W najważniejszych kategoriach triumfowały filmy: "Jedna bitwa po drugiej", "Hamnet", "Tajny agent" oraz "Grzesznicy".

Cztery statuetki zdobył miniserial "Dojrzewanie", a po dwie statuetki trafiły do "The Pitt" oraz satyry "Studio".

Tu znajdziesz pełną listę nagrodzonych i nominowanych.

Za nami Złote Globy 2026. Nagrody, ze względu na swój prestiż nazywane czasem "małymi Oscarami", przykuwają uwagę także ze względu na stylizacje, po które sięgają najpopularniejsze gwiazdy dużego i małego ekranu.

Na tegorocznym czerwonym dywanie dominowały dwa trendy: kreacje w bardzo żywych kolorach oraz czerń. Intensywna zieleń, czerwień czy pomarańcz, najróżniejsze odcienie fioletu, różu czy srebra.

Wiele pań sięgnęło po odważne, ekstrawaganckie kroje. Również wśród stylizacji męskich najciekawsze okazały się te, odbiegające od standardowych smokingów - a raczej te, które stanowiły nową odświeżoną ich interpretacje.

Gwiazdy w hołdzie dla zabitej przez ICE

Uwagę zwracały różnego rodzaju przypinki, które można było dostrzec w stylizacjach niektórych gwiazd: Marka Ruffalo, Wandy Sykes czy Natashy Lyonne. Piny z hasłami "ICE OUT" oraz "BE GOOD" - były wyrazem hołdu dla zabitej przez funkcjonariusza ICE 37-letniej Renee Macklin Good, która zginęła 7 stycznia w Minneapolis.

Wanda Sykes Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY