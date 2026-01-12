Złote Globy. Kto zachwycił na czerwonym dywanie 

Złote Globy 2025 rozdane. Gala nie obyła się bez sensacji, był też polski akcent Źródło: Monika Krajewska/Fakty TVN 83. ceremonia wręczenia Złotych Globów tradycyjnie zgromadziła w Beverly Hills najpopularniejsze gwiazdy kina i telewizji. To najważniejsza gala nagród poprzedzająca wręczenie Oscarów. Oprócz listy zwycięzców jak zawsze ogromne zainteresowanie wzbudziły stylizacje gwiazd na czerwonym dywanie.
Kluczowe fakty:
83. ceremonię Złotych Globów poprowadziła komiczka Nikki Glaser. W najważniejszych kategoriach triumfowały filmy: "Jedna bitwa po drugiej", "Hamnet", "Tajny agent" oraz "Grzesznicy". Cztery statuetki zdobył miniserial "Dojrzewanie", a po dwie statuetki trafiły do "The Pitt" oraz satyry "Studio". Tu znajdziesz pełną listę nagrodzonych i nominowanych.
Za nami Złote Globy 2026. Nagrody, ze względu na swój prestiż nazywane czasem "małymi Oscarami", przykuwają uwagę także ze względu na stylizacje, po które sięgają najpopularniejsze gwiazdy dużego i małego ekranu.
Na tegorocznym czerwonym dywanie dominowały dwa trendy: kreacje w bardzo żywych kolorach oraz czerń. Intensywna zieleń, czerwień czy pomarańcz, najróżniejsze odcienie fioletu, różu czy srebra.
Wiele pań sięgnęło po odważne, ekstrawaganckie kroje. Również wśród stylizacji męskich najciekawsze okazały się te, odbiegające od standardowych smokingów - a raczej te, które stanowiły nową odświeżoną ich interpretacje.
Złote Globy 2026 - gwiazdy na czerwonym dywanie
Rhea Seehorn
Źródło: PAP/EPA
Britt Lower
Źródło: PAP/EPA
Chase Infiniti
Źródło: PAP/EPA
Michael B Jordan
Źródło: PAP/EPA
Zoe Kravitz
Źródło: PAP/EPA
Jennifer Lopez
Źródło: PAP/EPA
George Clooney Amal Clooney
Źródło: PAP/EPA
Jennifer Lawrence
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Lisa Ann Walter
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Colman Domingo
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Snoop Dogg
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Parker Posey
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Natasha Lyonne
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Renate Reinsve
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Ugo Bienvenu
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Bella Ramsey
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Glen Powell
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Chase Infiniti
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Yvette Nicole Brown
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Olandria Carthen
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Ashton Kutcher i Mila Kunis
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Amanda Seyfried
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Ariana Grande
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Alicia Silverstone
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Wanda Sykes
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Odessa A'zion
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Oscar Isaac
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Julia Roberts
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Claire Danes i Daniel Pearle
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Inga Ibsdotter Lilleaas
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
John Krasinski i Emily Blunt
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Orlando Bloom
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Kristen Bell
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Niki Glaser
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Elle Fanning i Gus Wenner
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Minnie Driver
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Adam Scott i Naomi Scott
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Piper Curda
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Natasha Rothwell
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Ayo Edebiri
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Omar Apollo
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Adam Brody i Leighton Meester
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Mark Ruffalo i Sunrise Coigney
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Jennifer Garner
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Gwiazdy w hołdzie dla zabitej przez ICE
Uwagę zwracały różnego rodzaju przypinki, które można było dostrzec w stylizacjach niektórych gwiazd: Marka Ruffalo, Wandy Sykes czy Natashy Lyonne. Piny z hasłami "ICE OUT" oraz "BE GOOD" -
były wyrazem hołdu dla zabitej przez funkcjonariusza ICE 37-letniej Renee Macklin Good, która zginęła 7 stycznia w Minneapolis. Wanda Sykes
Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY
Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona/kg Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JILL CONNELLY