Kultura i styl

Światowa gwiazda pop odwiedziła Warszawę. W barze mlecznym zjadła schabowego

|
rosalia 16
Wokalistka Rosalía
Źródło: Archiwum Reutersa
Znana na całym świecie hiszpańska wokalistka Rosalía zamieściła we wtorek wieczorem na swoich profilach w mediach społecznościowych serię zdjęć z Warszawy. Na kilku widać, że odwiedziła między innymi bar mleczny na Pradze.
Kluczowe fakty:
  • Pochodząca z Katalonii Rosalía to jedna z najbardziej wpływowych gwiazd z Hiszpanii.
  • Wokalistka zamieściła na swoim profilu na Instagramie zdjęcia z Warszawy - część z nich może sugerować, że kręciła w polskiej stolicy swój nowy klip.
  • W lutym pojawiła się informacja, że Rosalía zagra w emitowanym przez HBO Max amerykańskim serialu "Euforia". 

Artystka Rosalía, której fani od trzech lat czekają na nowy album, we wtorek wieczorem na swoim profilu na Instagramie zamieściła post z 13 zdjęciami z Warszawy. Na kilku widać, że udała się do znajdującego się na Pradze baru mlecznego Rusałka. Na zdjęciach 33-latka pozuje między innymi ze schabowym z ziemniakami i kapustą oraz zupą pomidorową.

Czy Rosalía kręci klip w Polsce?

Na fotografiach możemy zobaczyć także drzwi stołecznej taksówki, wokalistkę pozującą z balonami przed zoo oraz kilka innych widoków z miasta. W swoich instagramowych stories zamieściła z kolei wnętrze, które przypomina warszawski hotel Bristol.

Post Rosalíi jest bardzo enigmatyczny - zdjęcia nie zostały podpisane, wokalistka dodała do nich jedynie serię emoji-gwiazdek. Nie podano żadnego oficjalnego powodu, dla którego wokalistka wybrała się do Warszawy, ale pewną podpowiedzią mogą być kolejne zdjęcia na jej stories. Widzimy tam między innymi ogromny reflektor na wysięgniku oraz porozrzucane rolki taśmy samoprzylepnej. Na drugiej fotografii na pierwszym planie znajduje się logo polskiej firmy zajmującej się obsługą techniczną planów. Może to wskazywać, że w Polsce powstaje najnowszy teledysk hiszpańskiej artystki.

Skontaktowaliśmy się z managmentem wokalistki w tej sprawie, ale do momentu publikacji tego tekstu nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.

Zdjęcia ze stories Rosalii
Zdjęcia ze stories Rosalii
Źródło: Instagram @rosalia.vt

Zdjęcia Hiszpanki wywołały burzę w sieci, zwłaszcza wśród polskich fanów. Skomentowała je między innymi znana polska DJ-ka VTSS, która w swoim komentarzu zamieściła emoji z polskimi flagami.

Kim jest Rosalía?

Pochodząca z Katalonii Rosalía ma na swoim koncie trzy albumy studyjne. 33-latka w swojej muzyce obficie czerpie z tradycji Półwyspu Iberyjskiego, między innymi flamenco. Popularność zyskała w 2018 roku, kiedy światło dzienne ujrzał jej singiel "Malamente", za który otrzymała latynoskie Grammy oraz UK Music Video Award. Album "El mal querer", na którym znalazło się "Malamente", trafił na listę najlepszych albumów wszech czasów magazynu "Rolling Stone". W 2019 roku wystąpiła w Gdyni na festiwalu Open'er. Ostatni dotąd album, "Motomami", ukazał się w 2022 roku.

Rosalía
Rosalía
Źródło: Monika Stolarska

Rosalía jest pierwszą hiszpańską wokalistką nominowaną do nagrody Grammy w kategorii najlepsza nowa artystka. Uznaje się ją za jedną za największych gwiazd pochodzących z Hiszpanii - trafiła dwukrotnie na listę najbardziej wpływowych hiszpańskich kobiet magazynu "Forbes", a portal "Pitchfork" nazwał ją jedną z najważniejszych artystek ostatnich 25 lat. W lutym pojawiła się informacja, że Rosalía zagra w emitowanym przez HBO Max amerykańskim serialu "Euforia". 

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska

Źródło: tvn24.pl

Muzyka Warszawa
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
