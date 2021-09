"Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego - polski kandydat do Oscara 2022 w kategorii najlepszy film międzynarodowy

W tym roku przewodniczącą komisji była Ewa Puszczyńska, producentka filmowa, współtwórczyni sukcesu "Idy" i "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego. Obok niej o polskim kandydacie do Oscara zdecydowali: dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski, laureat Oscara Jan A. P. Kaczmarek, dwukrotnie nominowany do Oscara autor zdjęć Łukasz Żal, nominowany do Oscara autor zdjęć Sean Bobbitt (m.in. "Judas and the Black Messiah") oraz kierowniczka Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych PISF Małgorzata Szczepkowska-Kalemba.