Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Nagroda imienia Marcina Pawłowskiego i Dariusza Kmiecika za 2025 rok. Zobacz wyróżnione materiały

|
Nagroda im. Dariusza Kmiecika i Marcina Pawłowskiego
"Największy cel operacyjny Rosji". Jak wygląda codzienność w Pokrowsku? Reportaż "Superwizjera"
Źródło: TVN24
Redakcja TVN24 wręczyła w piątek nagrody wewnętrznego Konkursu Reporterskiego imienia Marcina Pawłowskiego i Dariusza Kmiecika. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach. W tym roku przyznano też Specjalną Nagrodę Dziennikarską, którą otrzymał Michał Przedlacki.

Konkurs Reporterski TVN24 - Nagroda im. Marcina Pawłowskiego i Dariusza Kmiecika jest inicjatywą przyjaciół i współpracowników, którzy w ten sposób chcieli uczcić pamięć obu dziennikarzy TVN24 i TVN. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: News, Reportaż, Relacja reporterska, Operatorskie oko oraz Montaż/Grafika/Grafika Digtal/Autopromocja.

Ponadto decyzją kapituły Konkursu Specjalną Nagrodę Dziennikarską za rok 2025 otrzymał Michał Przedlacki za cykl reportaży z wojny w Ukrainie.

OGLĄDAJ: Wiesz, że przeżyli, bo oglądasz ten reportaż
cherson przedlacki reportaż

Wiesz, że przeżyli, bo oglądasz ten reportaż

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Nagroda im. Marcina Pawłowskiego i Dariusza Kmiecika 2025. Laureaci i finaliści

W kategorii NEWS nagrodzony został Piotr Świerczek za materiał "Rabota w Polsze".

OGLĄDAJ: "Absolutne zaskoczenie dla wielu służb na świecie". Tak działają rosyjscy szpiedzy
Rabota w Polsze

"Absolutne zaskoczenie dla wielu służb na świecie". Tak działają rosyjscy szpiedzy

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

W finale kategorii NEWS znaleźli się również:

- Katarzyna Kolenda-Zaleska za materiał "Matka głosuje na Donalda Trumpa, córka na Kamalę Harris",

Matka głosuje na Trumpa a córka na Harris. Wybory podzieliły rodzinę
Matka głosuje na Trumpa a córka na Harris. Wybory podzieliły rodzinę
Źródło: tvn24

- Łukasz Frątczak za informacje o morderstwie na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego.

W kategorii REPORTAŻ (długi materiał dziennikarski/storytelling) nagrodzona została Marta Gordziewicz za "Republikę propagandy".

OGLĄDAJ: Republika propagandy
pc

Republika propagandy

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

W finale kategorii REPORTAŻ były także:

- "Przejazd niestrzeżony" autorstwa Katarzyny Lazzeri i Olgi Orzechowskiej,

OGLĄDAJ: Przejazd niestrzeżony
pc

Przejazd niestrzeżony

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

- "Sutenerzy Trójmiasta" autorstwa Bertolda Kittela.

OGLĄDAJ: Sutenerzy Trójmiasta
0910_super_sutenerzy_trojmiasta

Sutenerzy Trójmiasta

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

- "Drogie posłanki, drodzy posłowie" - Rafał Stangreciak, Grzegorz Łakomski, współpraca Kajetan Kowalik.

OGLĄDAJ: "To nie jest choroba tylko obecnej kadencji"
drodzy poslowie bmw

"To nie jest choroba tylko obecnej kadencji"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Jury tegorocznej edycji konkursu w kategorii RELACJA REPORTERSKA (krótki materiał dziennikarski/relacja live) nagrodziło Jarosława Kostkowskiego za "Od 12 lat znikają mu płuca. Urządzenia, które podają mu tlen, pracują całą dobę, a ceny prądu są wyższe niż jego renta".

Pan Piotr Dubilewicz cieszy się nowymi płucami. Tegoroczne Święta Wielkanocne są dla niego wyjątkowe
Źródło: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN

W finale kategorii RELACJA REPORTERSKA znaleźli się również:

- Arleta Zalewska za serię materiałów o USA,

Dla wielu Amerykanów to historyczne wybory. "Są po prostu o przyszłości naszej demokracji"
Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN

- Hubert Kijek za relacjonowanie przygotowań i startu misji kosmicznej Ax-4.

Lot Polaka w kosmos przełożony. Relacja Huberta Kijka
Źródło: TVN24

W kategorii OPERATORSKIE OKO jury doceniło Marcina Wyszogrodzkiego za zdjęcia do relacji Marcina Wrony z pożarów w Kalifornii.

W Los Angeles trwa walka z czasem. Silny wiatr może utrudnić opanowanie pożarów
Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN

Finalistami w kategorii OPERATORSKIE OKO zostali także:

- Olgierd Michalak, Piotr Wasowski - za zdjęcia do reportażu "Krwawe trofeum"

OGLĄDAJ: "Płacono więcej niż za złoto czy kokainę". Dokument "Krwawe trofeum"
krwawe trofeum dokument w Plusie

"Płacono więcej niż za złoto czy kokainę". Dokument "Krwawe trofeum"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

- Przemysław Gosławski, Adrian Tyczyński - za zdjęcia z lotniskowca USS Gerald Ford,

Ćwiczenia NATO Neptun Strike. Reporter TVN24 na lotniskowcu USS Gerald Ford
Źródło: TVN24

- Tomasz Pluciński za nagranie bekowiska danieli.

Niezwykłe zdjęcia. Operator TVN24 nagrał bekowisko danieli
Źródło: TVN24

W kategorii MONTAŻ/GRAFIKA/GRAFIKA DIGITAL/AUTOPROMOCJA nagrodzony został Cyprian Stachurski za przygotowanie wirtualnego Pałacu Prezydenckiego na wieczór wyborczy.

W finale kategorii MONTAŻ/GRAFIKA/GRAFIKA DIGITAL/AUTOPROMOCJA znaleźli się także:

- Tomasz Polsakiewicz za montaż reportażu Ewy Galicy "Flota cieni",

OGLĄDAJ: "Nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkaliśmy". Unikalne nagrania ujawniają rosyjskie operacje na Bałtyku
pc

"Nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkaliśmy". Unikalne nagrania ujawniają rosyjskie operacje na Bałtyku
Dokument

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

- Marcin Rutkowski za grafiki 3D do reportażu Artura Molędy "NATO: siła na morzu".

OGLĄDAJ: NATO: siła na morzu
pc

NATO: siła na morzu

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Nagroda im. Dariusza Kmiecika i Marcina Pawłowskiego
Nagroda im. Dariusza Kmiecika i Marcina Pawłowskiego
Źródło: TVN24

Nagroda im. Marcina Pawłowskiego i Dariusza Kmiecika. Patroni

Marcin Pawłowski (1971-2004) - z redakcją "Faktów" TVN związany był niemal od początku jej istnienia. W lipcu 1997 r. dołączył do powstającego zespołu "Faktów" TVN jako reporter i prowadzący. Zajmował się tematami politycznymi i społecznymi. W 2001 r., po powstaniu TVN24, zaczął prowadzić program "Magazyn 24 godziny".

Relacjonował najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie, m.in. pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, Ukrainy czy Izraela, atak terrorystyczny w Stanach Zjednoczonych w 2001 r., Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City w 2002 r. czy wojnę w Afganistanie. Był w studiu, gdy rozpoczęła się wojna w Iraku. W 2002 r. zachorował na nowotwór. Do redakcji wrócił zmieniony fizycznie po półrocznej przerwie.

Nawrót choroby nastąpił w styczniu 2004 r. I chociaż czuł się wtedy już bardzo źle, wrócił do pracy. Ostatni raz na antenie wystąpił 10 września 2004 r. W drugiej połowie listopada stan Marcina Pawłowskiego się pogorszył. Dziennikarz został pochowany na Powązkach 24 listopada 2004 r. Pośmiertnie otrzymał nagrodę Dziennikarz Roku 2004 w plebiscycie Grand Press.

Wciąż jest wzorem dla młodych reporterów
Wciąż jest wzorem dla młodych reporterów. Rocznica śmierci Marcina Pawłowskiego ("Fakty" TVN 20.11.2017)
Źródło: "Fakty" TVN

Dariusz Kmiecik (1980-2014). W nocy z 23 na 24 października 2014 roku dotarła do nas informacja, że Darek zginął w wyniku wybuchu gazu w katowickiej kamienicy, w której mieszkał z rodziną.

Powtarzał, że dziennikarstwo jest nie tylko jego pracą, ale też pasją, jednak początkowo marzył o zawodzie informatyka. Dopiero pod koniec liceum zmienił zdanie i postanowił zdawać na socjologię na Uniwersytecie Śląskim. W 2001 r. - jeszcze w trakcie studiów - odbył praktyki w TVP Katowice. W tym, co robił, był tak dobry, że został reporterem, a później wydawcą. W "Faktach" TVN zaczął pracować w listopadzie 2006 r. Był ekspertem od Śląska, autorem licznych materiałów poświęconych górnictwu, górnikom i ich problemom.

Ale równie mocno pasjonował się himalaizmem czy piłką nożną. Z pieczołowitością relacjonował jedną z najważniejszych i najtragiczniejszych zarazem wypraw polskich himalaistów na Broad Peak. Później przygotował o tym reportaż "Broad Peak, zdobywcy historii". Za reportaż "Artur Hajzer. Subiektywnie" o himalaiście, który zginął na stoku Gaszerbrum I, otrzymał II nagrodę oraz nagrodę publiczności na 11. Krakowskim Festiwalu Filmów Górskich.

W ciągu ośmiu lat pracy w "Faktach" TVN stał się jednym z najlepszych reporterów telewizyjnych w kraju. Dla nas był przede wszystkim kolegą, przyjacielem. Miał 33 lata. W wyniku wybuchu gazu w kamienicy zginęła również jego o rok młodsza żona Brygida Frosztęga-Kmiecik - ceniona i nagradzana dziennikarka - a także ich dwuletni synek Remigiusz.

W styczniu 2015 roku na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prezydent Bronisław Komorowski odznaczył pośmiertnie Dariusza i Brygidę Złotymi Krzyżami Zasługi.

Wspomnienie Dariusza Kmiecika
Wspomnienie Dariusza Kmiecika
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona/akr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
MediaTVNTVN24
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Maruyama najlepsza w Klingenthalu. Dobry występ Twardosz
EUROSPORT
Karim Ahmad Khan
Sędziowie, którzy wydali nakaz aresztowania Putina, skazani w Moskwie. Zaocznie
Świat
shutterstock_2690171729_1
Chaos na kolei. "Nagłe i masowe wycofanie się przewoźnika", "nieodpowiedzialne"
BIZNES
Magda Umer
"Mądrość, elegancja, talent i empatia"
Kultura i styl
Kibice Legii na wyjazdowym meczu z Noah w Lidze Konferencji
Awantura w Erywaniu. Aresztowano kibiców Legii
EUROSPORT
Węgry. Maltretowanie w ośrodku dla nieletnich
Skandal na Węgrzech. Rząd zmuszony do reakcji
Świat
shutterstock_203417077
Upadłość znanej spółki. Zgłosiły się tysiące klientów
BIZNES
80-latek jechał pod prąd na rondzie Rataje
80-latek wjechał pod prąd na rondo. Nagranie
Poznań
"Jasmine", reż. Cem Özüduru (2025)
Co warto obejrzeć w weekend? Nowości HBO Max
Kultura i styl
Na S8 wywróciła się przyczepka z końmi (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na S8, jedna osoba ranna. Trzy pasy zablokowane
WARSZAWA
Pijana matka miała pod opieką małe dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Pomoc potrzebna jeszcze przed osiemnastką. A problem będzie narastał
Zdrowie
Tuvalu
Ich archipelagowi grozi zalanie. Pierwsi migranci klimatyczni dotarli do Australii
METEO
Ruchome piaski w Utah
Utknął w ruchomych piaskach. "Myślałem, że to legenda"
METEO
52 min
pc
Najpierw krzyczą, że kobiety nie chcą mieć dzieci. Potem, że 21 lat to za mało, by być matką
I co teraz?
Szlachetna Paczka
Ostatni moment na wsparcie Szlachetnej Paczki
Polska
Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS
Spotkanie kierownictwa PiS na Nowogrodzkiej. Kaczyński radzi przeczytać pewną książkę
Polska
imageTitle
Szubarczyk wyeliminowany przez byłego finalistę turnieju Shoot Out
EUROSPORT
imageTitle
Co dalej z Salahem? Trener Liverpoolu zabrał głos
EUROSPORT
Parowozy z czasów ZSRR wróciły na tory w Kijowie? Tym razem nie o wojnę chodzi
Brakuje prądu, więc wyciągnęli parowozy? Co to jest Magic Express
Gabriela Sieczkowska
Z marketu zniknęły worki z brykietem
Uciekając z łupem nie zauważyli, że rozerwał się worek i zostawiają ślad
Lubuskie
paczka paczki pakowanie shutterstock_1849950634
Dodatkowa opłata za paczki z Chin. Jest decyzja
BIZNES
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Torturowali biznesmena, by zdobyć walizkę z pięcioma milionami. Dziesięciu skazanych
Poznań
Robert Fico w Moskwie
Ochrona sygnalistów zagrożona. Słowacja odrzuciła weto
Świat
Wpis na TikToku etiopskiej influencerki Evan
Zatrzymania gwiazd po gali rozdania nagród. Za "nieprzyzwoite" stroje
Świat
Safti City. Poligon w Singapurze zbudowany na wzór miasta
Chińczycy ćwiczą walkę w wielkich miastach. Na poligonie metro i wieżowce
Świat
smartphone, smartfon, telefon
Skorzystała ogromna liczba Polaków. "Wystarczy jedno kliknięcie"
BIZNES
Magda Umer
"Zawsze intensywnie była sobą"
Kultura i styl
W weekend frezowanie ulicy Odrowąża (zdj. ilustracyjne)
Drugie podejście do frezowania na Odrowąża. Zmiany w organizacji ruchu
WARSZAWA
Dwoje prawicowych posłów i tylko jeden mikrofon
Przepychanka między politykami o mikrofon. Ksiądz: jestem zachwycony atmosferą
Kielce
Lando Norris minuty po wywalczeniu tytułu
Tata tańczył jak w serialu, inni śpiewali, mistrz napił się wódki
Rafał Kazimierczak

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica