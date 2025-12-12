Nagroda imienia Marcina Pawłowskiego i Dariusza Kmiecika za 2025 rok. Zobacz wyróżnione materiały

"Największy cel operacyjny Rosji". Jak wygląda codzienność w Pokrowsku? Reportaż "Superwizjera" Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Konkurs Reporterski TVN24 - Nagroda im. Marcina Pawłowskiego i Dariusza Kmiecika jest inicjatywą przyjaciół i współpracowników, którzy w ten sposób chcieli uczcić pamięć obu dziennikarzy TVN24 i TVN. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: News, Reportaż, Relacja reporterska, Operatorskie oko oraz Montaż/Grafika/Grafika Digtal/Autopromocja.

Ponadto decyzją kapituły Konkursu Specjalną Nagrodę Dziennikarską za rok 2025 otrzymał Michał Przedlacki za cykl reportaży z wojny w Ukrainie.

OGLĄDAJ: Wiesz, że przeżyli, bo oglądasz ten reportaż Zobacz cały materiał

Nagroda im. Marcina Pawłowskiego i Dariusza Kmiecika 2025. Laureaci i finaliści

W kategorii NEWS nagrodzony został Piotr Świerczek za materiał "Rabota w Polsze".

OGLĄDAJ: "Absolutne zaskoczenie dla wielu służb na świecie". Tak działają rosyjscy szpiedzy Zobacz cały materiał

W finale kategorii NEWS znaleźli się również:

- Katarzyna Kolenda-Zaleska za materiał "Matka głosuje na Donalda Trumpa, córka na Kamalę Harris",

Matka głosuje na Trumpa a córka na Harris. Wybory podzieliły rodzinę Źródło: tvn24

- Łukasz Frątczak za informacje o morderstwie na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego.

W kategorii REPORTAŻ (długi materiał dziennikarski/storytelling) nagrodzona została Marta Gordziewicz za "Republikę propagandy".

OGLĄDAJ: Republika propagandy Zobacz cały materiał

W finale kategorii REPORTAŻ były także:

- "Przejazd niestrzeżony" autorstwa Katarzyny Lazzeri i Olgi Orzechowskiej,

OGLĄDAJ: Przejazd niestrzeżony Zobacz cały materiał

- "Sutenerzy Trójmiasta" autorstwa Bertolda Kittela.

OGLĄDAJ: Sutenerzy Trójmiasta Zobacz cały materiał

- "Drogie posłanki, drodzy posłowie" - Rafał Stangreciak, Grzegorz Łakomski, współpraca Kajetan Kowalik.

OGLĄDAJ: "To nie jest choroba tylko obecnej kadencji" Zobacz cały materiał

Jury tegorocznej edycji konkursu w kategorii RELACJA REPORTERSKA (krótki materiał dziennikarski/relacja live) nagrodziło Jarosława Kostkowskiego za "Od 12 lat znikają mu płuca. Urządzenia, które podają mu tlen, pracują całą dobę, a ceny prądu są wyższe niż jego renta".

Pan Piotr Dubilewicz cieszy się nowymi płucami. Tegoroczne Święta Wielkanocne są dla niego wyjątkowe Źródło: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN

W finale kategorii RELACJA REPORTERSKA znaleźli się również:

- Arleta Zalewska za serię materiałów o USA,

Dla wielu Amerykanów to historyczne wybory. "Są po prostu o przyszłości naszej demokracji" Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN

- Hubert Kijek za relacjonowanie przygotowań i startu misji kosmicznej Ax-4.

Lot Polaka w kosmos przełożony. Relacja Huberta Kijka Źródło: TVN24

W kategorii OPERATORSKIE OKO jury doceniło Marcina Wyszogrodzkiego za zdjęcia do relacji Marcina Wrony z pożarów w Kalifornii.

W Los Angeles trwa walka z czasem. Silny wiatr może utrudnić opanowanie pożarów Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN

Finalistami w kategorii OPERATORSKIE OKO zostali także:

- Olgierd Michalak, Piotr Wasowski - za zdjęcia do reportażu "Krwawe trofeum"

OGLĄDAJ: "Płacono więcej niż za złoto czy kokainę". Dokument "Krwawe trofeum" Zobacz cały materiał

- Przemysław Gosławski, Adrian Tyczyński - za zdjęcia z lotniskowca USS Gerald Ford,

Ćwiczenia NATO Neptun Strike. Reporter TVN24 na lotniskowcu USS Gerald Ford Źródło: TVN24

- Tomasz Pluciński za nagranie bekowiska danieli.

Niezwykłe zdjęcia. Operator TVN24 nagrał bekowisko danieli Źródło: TVN24

W kategorii MONTAŻ/GRAFIKA/GRAFIKA DIGITAL/AUTOPROMOCJA nagrodzony został Cyprian Stachurski za przygotowanie wirtualnego Pałacu Prezydenckiego na wieczór wyborczy.

W finale kategorii MONTAŻ/GRAFIKA/GRAFIKA DIGITAL/AUTOPROMOCJA znaleźli się także:

- Tomasz Polsakiewicz za montaż reportażu Ewy Galicy "Flota cieni",

OGLĄDAJ: "Nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkaliśmy". Unikalne nagrania ujawniają rosyjskie operacje na Bałtyku Zobacz cały materiał

- Marcin Rutkowski za grafiki 3D do reportażu Artura Molędy "NATO: siła na morzu".

OGLĄDAJ: NATO: siła na morzu Zobacz cały materiał

Nagroda im. Dariusza Kmiecika i Marcina Pawłowskiego Źródło: TVN24

Nagroda im. Marcina Pawłowskiego i Dariusza Kmiecika. Patroni

Marcin Pawłowski (1971-2004) - z redakcją "Faktów" TVN związany był niemal od początku jej istnienia. W lipcu 1997 r. dołączył do powstającego zespołu "Faktów" TVN jako reporter i prowadzący. Zajmował się tematami politycznymi i społecznymi. W 2001 r., po powstaniu TVN24, zaczął prowadzić program "Magazyn 24 godziny".

Relacjonował najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie, m.in. pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, Ukrainy czy Izraela, atak terrorystyczny w Stanach Zjednoczonych w 2001 r., Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City w 2002 r. czy wojnę w Afganistanie. Był w studiu, gdy rozpoczęła się wojna w Iraku. W 2002 r. zachorował na nowotwór. Do redakcji wrócił zmieniony fizycznie po półrocznej przerwie.

Nawrót choroby nastąpił w styczniu 2004 r. I chociaż czuł się wtedy już bardzo źle, wrócił do pracy. Ostatni raz na antenie wystąpił 10 września 2004 r. W drugiej połowie listopada stan Marcina Pawłowskiego się pogorszył. Dziennikarz został pochowany na Powązkach 24 listopada 2004 r. Pośmiertnie otrzymał nagrodę Dziennikarz Roku 2004 w plebiscycie Grand Press.

Wciąż jest wzorem dla młodych reporterów. Rocznica śmierci Marcina Pawłowskiego ("Fakty" TVN 20.11.2017) Źródło: "Fakty" TVN

Dariusz Kmiecik (1980-2014). W nocy z 23 na 24 października 2014 roku dotarła do nas informacja, że Darek zginął w wyniku wybuchu gazu w katowickiej kamienicy, w której mieszkał z rodziną.

Powtarzał, że dziennikarstwo jest nie tylko jego pracą, ale też pasją, jednak początkowo marzył o zawodzie informatyka. Dopiero pod koniec liceum zmienił zdanie i postanowił zdawać na socjologię na Uniwersytecie Śląskim. W 2001 r. - jeszcze w trakcie studiów - odbył praktyki w TVP Katowice. W tym, co robił, był tak dobry, że został reporterem, a później wydawcą. W "Faktach" TVN zaczął pracować w listopadzie 2006 r. Był ekspertem od Śląska, autorem licznych materiałów poświęconych górnictwu, górnikom i ich problemom.

Ale równie mocno pasjonował się himalaizmem czy piłką nożną. Z pieczołowitością relacjonował jedną z najważniejszych i najtragiczniejszych zarazem wypraw polskich himalaistów na Broad Peak. Później przygotował o tym reportaż "Broad Peak, zdobywcy historii". Za reportaż "Artur Hajzer. Subiektywnie" o himalaiście, który zginął na stoku Gaszerbrum I, otrzymał II nagrodę oraz nagrodę publiczności na 11. Krakowskim Festiwalu Filmów Górskich.

W ciągu ośmiu lat pracy w "Faktach" TVN stał się jednym z najlepszych reporterów telewizyjnych w kraju. Dla nas był przede wszystkim kolegą, przyjacielem. Miał 33 lata. W wyniku wybuchu gazu w kamienicy zginęła również jego o rok młodsza żona Brygida Frosztęga-Kmiecik - ceniona i nagradzana dziennikarka - a także ich dwuletni synek Remigiusz.

W styczniu 2015 roku na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prezydent Bronisław Komorowski odznaczył pośmiertnie Dariusza i Brygidę Złotymi Krzyżami Zasługi.

Wspomnienie Dariusza Kmiecika Źródło: TVN24