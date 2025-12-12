Nagroda imienia Marcina Pawłowskiego i Dariusza Kmiecika za 2025 rok. Zobacz wyróżnione materiały

Konkurs Reporterski TVN24 - Nagroda im. Marcina Pawłowskiego i Dariusza Kmiecika jest inicjatywą przyjaciół i współpracowników, którzy w ten sposób chcieli uczcić pamięć obu dziennikarzy TVN24 i TVN. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: News, Reportaż, Relacja reporterska, Operatorskie oko oraz Montaż/Grafika/Grafika Digtal/Autopromocja.
Ponadto decyzją kapituły Konkursu Specjalną Nagrodę Dziennikarską za rok 2025 otrzymał Michał Przedlacki za cykl reportaży z wojny w Ukrainie.
Nagroda im. Marcina Pawłowskiego i Dariusza Kmiecika 2025. Laureaci i finaliści
W kategorii NEWS nagrodzony został Piotr Świerczek za materiał "Rabota w Polsze".
W finale kategorii NEWS znaleźli się również:
- Katarzyna Kolenda-Zaleska za materiał "Matka głosuje na Donalda Trumpa, córka na Kamalę Harris",
- Łukasz Frątczak za informacje o morderstwie na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego.
W kategorii REPORTAŻ (długi materiał dziennikarski/storytelling) nagrodzona została Marta Gordziewicz za "Republikę propagandy".
W finale kategorii REPORTAŻ były także:
- "Przejazd niestrzeżony" autorstwa Katarzyny Lazzeri i Olgi Orzechowskiej,
- "Sutenerzy Trójmiasta" autorstwa Bertolda Kittela.
- "Drogie posłanki, drodzy posłowie" - Rafał Stangreciak, Grzegorz Łakomski, współpraca Kajetan Kowalik.
Jury tegorocznej edycji konkursu w kategorii RELACJA REPORTERSKA (krótki materiał dziennikarski/relacja live) nagrodziło Jarosława Kostkowskiego za "Od 12 lat znikają mu płuca. Urządzenia, które podają mu tlen, pracują całą dobę, a ceny prądu są wyższe niż jego renta".
W finale kategorii RELACJA REPORTERSKA znaleźli się również:
- Arleta Zalewska za serię materiałów o USA,
- Hubert Kijek za relacjonowanie przygotowań i startu misji kosmicznej Ax-4.
W kategorii OPERATORSKIE OKO jury doceniło Marcina Wyszogrodzkiego za zdjęcia do relacji Marcina Wrony z pożarów w Kalifornii.
Finalistami w kategorii OPERATORSKIE OKO zostali także:
- Olgierd Michalak, Piotr Wasowski - za zdjęcia do reportażu "Krwawe trofeum"
- Przemysław Gosławski, Adrian Tyczyński - za zdjęcia z lotniskowca USS Gerald Ford,
- Tomasz Pluciński za nagranie bekowiska danieli.
W kategorii MONTAŻ/GRAFIKA/GRAFIKA DIGITAL/AUTOPROMOCJA nagrodzony został Cyprian Stachurski za przygotowanie wirtualnego Pałacu Prezydenckiego na wieczór wyborczy.
W finale kategorii MONTAŻ/GRAFIKA/GRAFIKA DIGITAL/AUTOPROMOCJA znaleźli się także:
- Tomasz Polsakiewicz za montaż reportażu Ewy Galicy "Flota cieni",
- Marcin Rutkowski za grafiki 3D do reportażu Artura Molędy "NATO: siła na morzu".
Nagroda im. Marcina Pawłowskiego i Dariusza Kmiecika. Patroni
Marcin Pawłowski (1971-2004) - z redakcją "Faktów" TVN związany był niemal od początku jej istnienia. W lipcu 1997 r. dołączył do powstającego zespołu "Faktów" TVN jako reporter i prowadzący. Zajmował się tematami politycznymi i społecznymi. W 2001 r., po powstaniu TVN24, zaczął prowadzić program "Magazyn 24 godziny".
Relacjonował najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie, m.in. pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, Ukrainy czy Izraela, atak terrorystyczny w Stanach Zjednoczonych w 2001 r., Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City w 2002 r. czy wojnę w Afganistanie. Był w studiu, gdy rozpoczęła się wojna w Iraku. W 2002 r. zachorował na nowotwór. Do redakcji wrócił zmieniony fizycznie po półrocznej przerwie.
Nawrót choroby nastąpił w styczniu 2004 r. I chociaż czuł się wtedy już bardzo źle, wrócił do pracy. Ostatni raz na antenie wystąpił 10 września 2004 r. W drugiej połowie listopada stan Marcina Pawłowskiego się pogorszył. Dziennikarz został pochowany na Powązkach 24 listopada 2004 r. Pośmiertnie otrzymał nagrodę Dziennikarz Roku 2004 w plebiscycie Grand Press.
Dariusz Kmiecik (1980-2014). W nocy z 23 na 24 października 2014 roku dotarła do nas informacja, że Darek zginął w wyniku wybuchu gazu w katowickiej kamienicy, w której mieszkał z rodziną.
Powtarzał, że dziennikarstwo jest nie tylko jego pracą, ale też pasją, jednak początkowo marzył o zawodzie informatyka. Dopiero pod koniec liceum zmienił zdanie i postanowił zdawać na socjologię na Uniwersytecie Śląskim. W 2001 r. - jeszcze w trakcie studiów - odbył praktyki w TVP Katowice. W tym, co robił, był tak dobry, że został reporterem, a później wydawcą. W "Faktach" TVN zaczął pracować w listopadzie 2006 r. Był ekspertem od Śląska, autorem licznych materiałów poświęconych górnictwu, górnikom i ich problemom.
Ale równie mocno pasjonował się himalaizmem czy piłką nożną. Z pieczołowitością relacjonował jedną z najważniejszych i najtragiczniejszych zarazem wypraw polskich himalaistów na Broad Peak. Później przygotował o tym reportaż "Broad Peak, zdobywcy historii". Za reportaż "Artur Hajzer. Subiektywnie" o himalaiście, który zginął na stoku Gaszerbrum I, otrzymał II nagrodę oraz nagrodę publiczności na 11. Krakowskim Festiwalu Filmów Górskich.
W ciągu ośmiu lat pracy w "Faktach" TVN stał się jednym z najlepszych reporterów telewizyjnych w kraju. Dla nas był przede wszystkim kolegą, przyjacielem. Miał 33 lata. W wyniku wybuchu gazu w kamienicy zginęła również jego o rok młodsza żona Brygida Frosztęga-Kmiecik - ceniona i nagradzana dziennikarka - a także ich dwuletni synek Remigiusz.
W styczniu 2015 roku na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prezydent Bronisław Komorowski odznaczył pośmiertnie Dariusza i Brygidę Złotymi Krzyżami Zasługi.
Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona/akr
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24