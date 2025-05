Met Gala 2025 przed nami. Oto najciekawsze stylizacje ostatnich dekad

Met Gala 2024. Gwiazdy na czerwonym dywanie Źródło: Reuters

To bal nad bale. Met Gala od lat określana jest "Oscarami Wschodniego Wybrzeża" i najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu świata mody. Co roku uwagę przykuwają gwiazdy, które swoimi stylizacjami starają się w najoryginalniejszy sposób zinterpretować temat przewodni. Niektóre z nich zapisały się w historii wydarzenia. Oto 20 najciekawszych minionych 25 lat.

Kluczowe fakty: Met Gala 2025 odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu.

To bal charytatywny, dzięki któremu funkcjonuje Costume Institute Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

Po raz pierwszy w historii instytut przygotował wystawę w całości poświęconej modzie męskiej i twórczości niebiałych projektantów.

Przypominamy najciekawsze kreacje z czerwonego dywanu Met Gali ostatniego ćwierćwiecza.

Met Gala - bal charytatywny, poprzedzający otwarcie wystawy wiosennej w Costume Institute w nowojorskim Metropolitan Museum of Art (The Met) - organizowany jest już od blisko 80 lat. Met Gala określana jest przez krytyków i historyków mody jako najważniejsze wydarzenie w kalendarzu świata mody. Corocznie wieczór ma swój motyw przewodni, który nawiązuje do tematu samej wystawy.

W tym roku wystawa "Superfine: Tailoring Black Style" (w wolnym tłumaczeniu: "Wyśmienity: krawiectwo czarnego stylu") bada znaczenie krawiectwa w kształtowaniu tożsamości osób czarnoskórych, w szczególności z perspektywy dandyzmu.

Po raz pierwszy od 2003 roku Costume Institute zdecydował się na wystawę poświęconą tylko modzie męskiej oraz, po raz pierwszy w swojej historii, skupia się na twórczości projektantów - przedstawicieli innych ras niż biała. Temat przewodni samego balu brzmi: "Tailored for You" ("skrojone dla ciebie") i jak sugerują organizatorzy, stylizacje powinny być "ukłonem w stronę" garniturów oraz krawiectwa męskiego.

Met Gala kojarzona jest przede wszystkim z czerwonym dywanem, na którym pojawia się co roku plejada gwiazd ze świata mody, filmu, muzyki, sportu oraz postaci znane z portali społecznościowych. W odróżnieniu od innych tego typu wydarzeń charytatywnych, żeby móc wziąć udział, trzeba znaleźć się na liście zaproszonych. Costume Institue konsultuje tę listę z redakcją "Vogue'a" oraz Anną Wintour - redaktorką naczelną magazynu - która zazwyczaj ma ostatnie słowo.

Z informacji prasowych The Met wynika, że podobnie jak w ubiegłym roku na liście zaproszonych znalazło się około 400 osób. Zaproszenie to nie wszystko. Cena pojedynczych biletów zaczyna się od 75 tysięcy dolarów, natomiast cena stolika 10-osobowego - od 350 tysięcy dolarów. Ale nawet jeśli jakaś firma wykupi taki stolik, wcale nie oznacza to, że będzie mogła sama zdecydować, kto przy nim usiądzie.

Tylko w ubiegłym roku do budżetu Costume Institute trafiło około 26 milionów dolarów, które zebrano dzięki Met Gala. Warto pamiętać, że Costume Institute jest jednostką The Met, która sama się finansuje, a głównym źródłem przychodu jest właśnie Met Gala. W kolekcji Instytutu znajduje się ponad 33 tysiące obiektów: najróżniejsze elementy garderoby damskiej, męskiej, dziecięcej oraz dodatki. Najstarsze z nich sięgają XV wieku.

Tradycyjnie już Met Gala - a oficjalnie Costume Institute Benefit - odbywa się w pierwszy poniedziałek maja. Tylko w ostatnim ćwierćwieczu tematyka wystaw była bardzo różnorodna. A zatem stylizacje gwiazd biorących udział w balach, były najróżniejsze. Przypominamy 20 najciekawszych, najbardziej spektakularnych kreacji, interpretujących poszczególne motywy przewodnie Met Gali XXI wieku. Zestawienie prezentujemy chronologicznie.

Iman (2003)

W 2003 roku Costume Institute zorganizował wystawę "Goddess: The Classical Mode". Zachwyt wzbudziła supermodelka Iman, żona Davida Bowiego. W białej kreacji z domu mody Calvin Klein, Iman urzeczywistniła wyobrażenie "bogini".

Iman w projekcie Calvin Klein (2003) Źródło: Caroline Torem-Craig/Photoshot/PAP/EPA

Sarah Jessica Parker (2006)

Trzy lata później zorganizowano wystawę "AngloMania: Tradition and Transgression in British Fashion", która poświęcona była brytyjskim wpływom na modę od XVIII wieku po współczesność. W pamięć szczególnie zapadła stylizacja, którą dla Sarah Jessiki Parker przygotował Alexander McQueen. Projektant towarzyszył aktorce na czerwonym dywanie w stylizacji pasującej do kreacji Parker.

Sarah Jessica Parker i Alexander McQueen (2006) Źródło: PAP/EPA

Kate Moss (2009)

Brytyjska supermodelka wielokrotnie zachwycała na czerwonym dywanie Met Gali. W 2009 roku Moss została zaproszona do komitetu organizacyjnego balu, który towarzyszył wystawie "The Model As Muse: Emboding Fashion". Modelka na ten szczególny wieczór wybrała projekt autorstwa Marca Jacobsa. Srebrna kreacja, która niemal w całości odsłaniała plecy Moss, stała się klasykiem w historii XXI-wiecznej mody.

Kate Moss w projekcie Marc Jacobs (2009) Źródło: Patrick McMullan/Getty Images

Cate Blanchett (2012)

Jedna z najwybitniejszych australijskich aktorek wszech czasów Cate Blanchett wielokrotnie udowadniała, że jest również ikoną mody. W 2012 roku Costume Institute przygotował wybitną wystawę "Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations". Założeniem kuratorów była próba znalezienia dialogu pomiędzy modą autorstwa Elsy Schiaparelli oraz domu mody Prada. Na czerwonym dywanie dominowały stylizacje, nawiązujące do tradycji krawieckich i estetyk Schiaparelli i Prady. Blanchett pojawiła się w kreacji autorstwa Sarah Burton dla domu mody Alexander McQueen.

Cate Blanchett w projekcie Sarah Burton dla Alexander McQueen (2012) Źródło: Doug Peters/PA/PAP/EPA

Miley Cyrus (2013)

W kolejnym roku Costume Institute przygotował wystawę "Punk: Chaos to Couture". Na czerwonym dywanie zachwyciła Miley Cyrus, która wówczas sięgnęła po kreacje Marca Jacobsa.

Miley Cyrus w projekcie Marc Jacobs (2013) Źródło: Pete Mariner/PHOTOSHOT/PAP/EPA

Beyoncé (2015)

Beyoncé - podobnie jak między innymi Rihanna czy Madonna - jest jedną z tych gwiazd, której stylizacje zapierały dech w piersiach, pojawiając się na czerwonym dywanie Met Gali. W 2015 roku, tuż przed otwarciem wystawy "China: Through the Looking Glass", czerwony dywan Met Gali wypełnił się tłumem gwiazd, których stylizacje inspirowane były najróżniejszymi interpretacjami orientalizmu w modzie. Beyoncé sięgnęła po projekt domu mody Givenchy, którego dyrektorem kreatywnym wówczas był Riccardo Tisci.

Beyoncé w projekcie Givenchy (2015) Źródło: Doug Peters/PAP

Solange (2015)

Siostra Beyoncé - Solange wybrała natomiast na ten wieczór zachwycający projekt autorstwa Gilesa Deacona. Jednak Solange zapamiętana została nie tylko z imponującej stylizacji. Do historii Met Gali przeszła również za sprawą kłótni w windzie ze swoim szwagrem Jay-Z.

Solange w projekcie Giles (2015) Źródło: JUSTIN LANE/PAP/EPA

Gigi Hadid i Zayn Malik (2016)

W 2016 roku Costume Institute zaprezentował wystawę "Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology". Na czerwonym dywanie nie brakowało stylizacji, interpretujących połączenie mody i świata technologii. Zachwyt wzbudziła między innymi gwiazdorska para: modelka Gigi Hadid oraz wokalista Zayn Malik. Hadid wybrała projekt domu mody Tomy Hilfiger, Malik - Versace.

Gigi Hadid w projekcie Tommy Hilfiger, Zayn Malik w projekcie Versace (2016) Źródło: JUSTIN LANE/PAP

Madonna (2016)

W tym samym roku świetnie zaprezentowała się Madonna w kreacji Givenchy, którego szefem był jeszcze Riccardo Tisci.

Madonna w projekcie Givenchy (2016) Źródło: Hubert Boesl/PAP

Cara Delevinge (2017)

Angielska modelka i aktorka Cara Delevinge w 2017 roku wybrała zjawiskowy kostium domu mody Chanel. Tytuł ówczesnej wystawy brzmiał: "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between".

Cara Delevingne w projekcie Chanel (2017) Źródło: JUSTIN LANE/PAP

Rihanna (2018)

W ramach wystawy "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" kuratorzy postanowili się przyjrzeć wpływom religii oraz katolickich szat liturgicznych na historię mody. Była to najchętniej odwiedzana wystawa w historii Costume Institute. Rihanna sięgnęła po stylizację domu mody Maison Margiela, którego dyrektorem artystycznym był John Galliano. Stylizacja, będąca kobiecym wyobrażeniem szat papieskich, stała się jedną z najbardziej pamiętnych ostatnich dekad.

Rihanna w projekcie Maison Margiela (2018) Źródło: JUSTIN LANE/PAP

Zendaya (2018)

W tym samym roku zachwyt wzbudziła Zendaya, której stylizacja z domu mody Versace, nawiązywała do współczesnych wyobrażeń wizerunku Joanny D'Arc.

Zendaya w projekcie Versace (2018) Źródło: JUSTIN LANE/PAP

Celine Dion (2019)

Wystawa "Camp: Notes of Fashion" ("Kamp: notatki o modzie"), inspirowana głośnym esejem Susan Sontag "Notes of Camp" ("Notatki o kampie"), przyglądała się w 2019 roku zjawisku campu w modzie. Jak opisywali ją organizatorzy, "ukazuje, jak ironia, humor, parodia, pastisz, teatralność i przesada wyrażane są w modzie". Jedną z najbardziej ikonicznych stylizacji na czerwonym dywanie miała Celine Dion, za sprawą kreacji domu mody Oscar de la Renta.

Celine Dion w projekcie Oscar de la Renta (2019) Źródło: Hahn Lionel/ABACA/PAP

Billy Porter (2019)

Oczywiście kreacja Dion była jedną z wielu zachwycających w 2019 roku. Natomiast krytycy są zgodni, że całe show skradł aktor, wokalista i pisarz Billy Porter. Porter został wniesiony na przykrytej czarnym aksamitem lektyce niesionej przez sześciu mężczyzn. Następnie ukazał się w kreacji autorstwa The Blonds, silnie inspirowanej starożytnym Egiptem.

Billy Porter w projekcie The Blonds (2019) Źródło: JUSTIN LANE/PAP

Billie Eilish (2021)

Costume Institute w 2021 roku odsłonił pierwszą wystawę z cyklu "In America", której kontynuacja pokazana została w roku kolejnym. Pierwsza część zatytułowana była "In America: A Lexicon of Fashion". Jedną z członkiń komitetu organizacyjnego była Billie Eilish. Znana z oversize'owej stylistyki, Billie Eilish wzbudziła zachwyt w kreacji domu mody Oscar de la Renta, w której przypominała Marilyn Monroe.

Billie Eilish w projekcie Oscar de la Renta (2021) Źródło: JOHN ANGELILLO/PAP

A$AP Rocky i Rihanna (2021)

W tym samym roku uwagę na siebie zwrócili raper A$AP Rocky i Rihanna. Muzyk wybrał projekt marki ERL, a jego partnerka - Balenciaga Couture.

A$AP Rocky w projekcie ERL, Rihanna w projekcie Balenciaga Couture (2021) Źródło: Guerin Charles/ABACA/PAP

Kim Kardashian (2022)

W 2022 roku w Costume Institute otworzono wystawę "In America: An Anthology of Fashion". Kim Kardashian - po bardzo rygorystycznej diecie - zaprezentowała się w legendarnej sukni projektu Jean Louisa, w której Marilyn Monroe 19 maja 1962 roku w Madison Square Garden zaśpiewała "Happy Birthday, Mr. President" prezydentowi Johnowi F. Kennedy'emu.

Kim Kardashian w sukni Marilyn Monroe z 1962 roku (2022) Źródło: DNPhotography/ABACA/PAP

Penélope Cruz (2023)

Jedyna Hiszpanka z Oscarem w kategoriach aktorskich - legendarna Penélope Cruz - w 2023 roku została zaproszona do komitetu organizacyjnego balu, poprzedzającego otwarcie wystawy "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty". Cruz sięgnęła po suknię ślubną z kolekcji Chanel z lat 80., autorstwa Lagerfelda. Dzięki delikatnie błękitnej organzie, zdobionej srebrnymi elementami, aktorka wyglądała wyjątkowo.

Penélope Cruz w projekcie Chanel (2023) Źródło: JUSTIN LANE/PAP

Colman Domingo (2024)

Dwukrotnie nominowany do Oscara aktor i dramatopisarz Colman Domingo od lat udowadnia, że jest również ikoną męskiej mody. Domingo, który w tym roku jest członkiem komitetu organizacyjnego, w ubiegłym roku zachwycił stylizacją autorstwa Willy'ego Chavarrii. Tytuł ubiegłorocznej wystawy brzmiał: "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion", natomiast temat przewodni Met Gali: "The Garden of Time".

Colman Domingo w projekcie Willy Chavarria (2024) Źródło: JOHN ANGELILLO/PAP