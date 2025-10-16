Logo strona główna
Kultura i styl

Kasia Smutniak zagra w superprodukcji Mela Gibsona 

pap_20250928_2RK
Mel Gibson na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters Archive
Mel Gibson rozpoczął zdjęcia do kontynuacji filmu "Pasja" z 2004 roku. W jedną z głównych ról w nowej produkcji wcieli się znana polska aktorka, Katarzyna Smutniak - zagra Maryję.

Po 20 latach od premiery "Pasji", która opowiadała o ostatnich 12 godzinach przed ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa, Mel Gibson wraca na plan, by przedstawić co działo się później. Jego nowy film trafi do kin w 2027 roku. A w jedną z głównych ról wcieli się w nim znana polska aktorka - Katarzyna Smutniak.

Polska aktorka u Mela Gibsola

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w zeszłym tygodniu w rzymskim studiu Cinecittà. Smutniak wcieli się w nim w rolę Maryi, zastępując grającą tę rolę w 2004 roku Maię Morgenstern. Marię Magdalenę, graną w "Pasji" przez Monikę Bellucci, tym razem zagra kubańska aktorka Mariela Garriga. W rolę Jezusa gotowy był ponownie wcielić się zaś 57-letni James Caviezel, jednak wybrano do niej fińskiego aktora Jaakko Ohtonena.

Jak przekazuje "Variety", reżyser zdecydował się całkowicie wymienić obsadę. Informator z bliskiego otoczenia producenta przyznał "Variety", że "wymiana obsady całego filmu miała sens", nawet jeśli akcja ma miejsce trzy dni po ukrzyżowaniu - Musieliby zastosować wszystkie te efekty CGI (efektów generowanych komputerowo - red.), (...) odmłodzenie i tak dalej, co byłoby bardzo kosztowne - przyznał.

"Nie muszę być w moim kraju, żeby poczuć się odpowiedzialna za śmierć osoby w lesie"
Dowiedz się więcej:

"Nie muszę być w moim kraju, żeby poczuć się odpowiedzialna za śmierć osoby w lesie"

Katarzyna Smutniak - sylwetka

Katarzyna Smutniak jest córką generała lotnictwa Zenona Smutniaka i pielęgniarki, sama również ma licencję pilota. Znana jest między innymi w serialu "Domina", filmu z Robertem Downey Jr. "Dr Dolittle" czy "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie". W czasach nastoletnich pracowała jako modelka, ale to aktorstwo stało się jej pasją.

Polka od lat podbija włoskie kino, ale gra też w krajowych produkcjach. W rozmowie z TVN24 w 2018 roku przyznała, że jest "dumna bycia Polką". - Jestem dumna jak paw, niesamowicie szczęśliwa - zaznaczyła. Włosi z kolei nazywają ją często "młodszą siostrą Moniki Bellucci". W ostatnich latach Kasia Smutniak stanęła również po drugiej stronie kamery - stworzyła dokument o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, miał swoją premierę w 2023 roku.

OGLĄDAJ: Kasia Smutniak: aktorstwo przeszkadza mi w robieniu tego, co tak naprawdę mi się podoba
pc

Kasia Smutniak: aktorstwo przeszkadza mi w robieniu tego, co tak naprawdę mi się podoba

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: tvn24.pl, Variety

Źródło zdjęcia głównego: Piovanotto Marco/ABACA/PAP/EPA

