Atak nożem podczas awantury górali. Właściciel wypożyczalni oskarżony

Awantura o skutery śnieżne w Zakopanem. Właściciel wypożyczalni zaatakował rolnika nożem Źródło: Archiwum prywatne

Jak poinformowała w komunikacie rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, Prokuratura Rejonowa w Zakopanem skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia wobec 60-latka "oskarżonego o narażenie pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia poprzez ugodzenie go nożem w okolice obojczyka i szyi, spowodowanie lekkich obrażeń ciała oraz kierowanie gróźb karalnych w warunkach czynu chuligańskiego".

Oskarżony właściciel wypożyczalni. Druga osoba usłyszała zarzut

Chodzi o sprawę Stanisława G., właściciela wypożyczalni quadów i skuterów śnieżnych w Zakopanem. 19 stycznia bieżącego roku G. zaatakował nożem jednego z mieszkańców, który wraz z innymi osobami przyszedł w okolice wypożyczalni, domagając się zaprzestania przejazdów pojazdów z turystami po prywatnych gruntach. Oskarżony zadał pokrzywdzonemu ciosy w okolice obojczyka i szyi, powodując lekkie obrażenia ciała w postaci ran ciętych lewego przedramienia oraz palca dłoni. Napastnik groził także mężczyźnie pozbawieniem życia. Zajście zostało nagrane przez jednego ze świadków.

Badanie alkomatem wykazało, że Stanisław G. w chwili zatrzymania przez policję miał blisko 1,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak wskazała prokuratura, zachowanie oskarżonego – polegające na dwukrotnym wyprowadzeniu ciosu ostrzem noża w okolice szyi i barku – stworzyło bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Uznano również, że działał on publicznie, z błahego powodu, wykazując rażące lekceważenie porządku prawnego.

Zarzuty w sprawie usłyszał także Kamil T., któremu prokuratura zarzuca naruszenie nietykalności cielesnej innego uczestnika zdarzenia – osoby nagrywającej zajście telefonem komórkowym.

Po incydencie Stanisław G. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, wskazując, że działał pod wpływem emocji wywołanych konfliktem dotyczącym przejazdów quadów po prywatnych gruntach. Dowodami w sprawie są m.in. zabezpieczony nóż wielofunkcyjny oraz nagranie wideo, które – jak podkreśliła prokuratura – nie budzi żadnych wątpliwości co do przebiegu zdarzenia.

Wobec podejrzanego w toku śledztwa zastosowano dozór policyjny, poręczenie majątkowe w wysokości 10 tys. zł oraz zakaz kontaktu i zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość mniejszą niż 50 metrów.

Problem z quadami i skuterami śnieżnymi na Podhalu

Styczniowy atak nożownika zwrócił uwagę na narastający na Podhalu konflikt wokół działalności wypożyczalni quadów i skuterów śnieżnych. Mieszkańcy od lat skarżą się na nielegalne wjazdy pojazdów terenowych na prywatne grunty, szlaki turystyczne i obszary chronione. W odpowiedzi samorządy z Zakopanego, Poronina i Kościeliska wprowadziły ograniczenia w poruszaniu się tego typu pojazdami – m.in. zakaz jazdy bliżej niż 500 metrów od zabudowań oraz w nocy, ograniczenie prędkości do 20 km/h i zakaz wjazdu na ścieżki rowerowe, łąki czy pola bez zgody właścicieli.

Równolegle policja przeprowadziła kilkadziesiąt kontroli wypożyczalni i użytkowników quadów. Funkcjonariusze ujawnili m.in. przypadki braku obowiązkowego ubezpieczenia OC, jazdy bez uprawnień oraz wypożyczania sprzętu osobom nietrzeźwym.

Policyjne kontrole quadów w Zakopanem Źródło: KPP w Zakopanem

