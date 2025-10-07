Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Atak nożem podczas awantury górali. Właściciel wypożyczalni oskarżony

Awantura o skutery śnieżne w Zakopanem. Właściciel wypożyczalni zaatakował rolnika nożem
Awantura o skutery śnieżne w Zakopanem. Właściciel wypożyczalni zaatakował rolnika nożem
Źródło: Archiwum prywatne
Stanisław G., właściciel wypożyczalni quadów i skuterów śnieżnych, stanie przed sądem. Zakopiańska prokuratura oskarżyła 60-latka o zaatakowanie nożem jednego z rolników, którzy bronili swoich pól przed rozjeżdżaniem ich przez turystów.

Jak poinformowała w komunikacie rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, Prokuratura Rejonowa w Zakopanem skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia wobec 60-latka "oskarżonego o narażenie pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia poprzez ugodzenie go nożem w okolice obojczyka i szyi, spowodowanie lekkich obrażeń ciała oraz kierowanie gróźb karalnych w warunkach czynu chuligańskiego".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kłótnia w trakcie imprezy. "Dźgnął go nożem w szyję i brzuch"

Kłótnia w trakcie imprezy. "Dźgnął go nożem w szyję i brzuch"

WARSZAWA
Przyniósł nóż do szkoły, ranił trzy osoby. Wyrok

Przyniósł nóż do szkoły, ranił trzy osoby. Wyrok

WARSZAWA

Oskarżony właściciel wypożyczalni. Druga osoba usłyszała zarzut

Chodzi o sprawę Stanisława G., właściciela wypożyczalni quadów i skuterów śnieżnych w Zakopanem. 19 stycznia bieżącego roku G. zaatakował nożem jednego z mieszkańców, który wraz z innymi osobami przyszedł w okolice wypożyczalni, domagając się zaprzestania przejazdów pojazdów z turystami po prywatnych gruntach. Oskarżony zadał pokrzywdzonemu ciosy w okolice obojczyka i szyi, powodując lekkie obrażenia ciała w postaci ran ciętych lewego przedramienia oraz palca dłoni. Napastnik groził także mężczyźnie pozbawieniem życia. Zajście zostało nagrane przez jednego ze świadków.

Awantura o skutery śnieżne w Zakopanem. Właściciel wypożyczalni zaatakował rolnika nożem
Awantura o skutery śnieżne w Zakopanem. Właściciel wypożyczalni zaatakował rolnika nożem
Źródło: Archiwum prywatne

Badanie alkomatem wykazało, że Stanisław G. w chwili zatrzymania przez policję miał blisko 1,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak wskazała prokuratura, zachowanie oskarżonego – polegające na dwukrotnym wyprowadzeniu ciosu ostrzem noża w okolice szyi i barku – stworzyło bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Uznano również, że działał on publicznie, z błahego powodu, wykazując rażące lekceważenie porządku prawnego.

Zarzuty w sprawie usłyszał także Kamil T., któremu prokuratura zarzuca naruszenie nietykalności cielesnej innego uczestnika zdarzenia – osoby nagrywającej zajście telefonem komórkowym.

Po incydencie Stanisław G. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, wskazując, że działał pod wpływem emocji wywołanych konfliktem dotyczącym przejazdów quadów po prywatnych gruntach. Dowodami w sprawie są m.in. zabezpieczony nóż wielofunkcyjny oraz nagranie wideo, które – jak podkreśliła prokuratura – nie budzi żadnych wątpliwości co do przebiegu zdarzenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W domu dziecka zabił 16-letnią Oliwię. W więzieniu spędzi 25 lat

W domu dziecka zabił 16-letnią Oliwię. W więzieniu spędzi 25 lat

Łódź
Atak nożownika przed sklepem. 42-latek raniony w brzuch

Atak nożownika przed sklepem. 42-latek raniony w brzuch

Szczecin

Wobec podejrzanego w toku śledztwa zastosowano dozór policyjny, poręczenie majątkowe w wysokości 10 tys. zł oraz zakaz kontaktu i zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość mniejszą niż 50 metrów.

Problem z quadami i skuterami śnieżnymi na Podhalu

Styczniowy atak nożownika zwrócił uwagę na narastający na Podhalu konflikt wokół działalności wypożyczalni quadów i skuterów śnieżnych. Mieszkańcy od lat skarżą się na nielegalne wjazdy pojazdów terenowych na prywatne grunty, szlaki turystyczne i obszary chronione. W odpowiedzi samorządy z Zakopanego, Poronina i Kościeliska wprowadziły ograniczenia w poruszaniu się tego typu pojazdami – m.in. zakaz jazdy bliżej niż 500 metrów od zabudowań oraz w nocy, ograniczenie prędkości do 20 km/h i zakaz wjazdu na ścieżki rowerowe, łąki czy pola bez zgody właścicieli.

Równolegle policja przeprowadziła kilkadziesiąt kontroli wypożyczalni i użytkowników quadów. Funkcjonariusze ujawnili m.in. przypadki braku obowiązkowego ubezpieczenia OC, jazdy bez uprawnień oraz wypożyczania sprzętu osobom nietrzeźwym.

Policyjne kontrole quadów w Zakopanem
Policyjne kontrole quadów w Zakopanem
Źródło: KPP w Zakopanem
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum prywatne

Udostępnij:
TAGI:
ZakopanePodhaleMałopolskawojewództwo małopolskiePolicjaProkuratura
Czytaj także:
szpital lutycka poznań
Ordynator zatrzymany w szpitalu z zarzutami korupcyjnymi
Poznań
shutterstock_2399165519
Producent dochodzi do siebie po ataku. Jest ważna zapowiedź
BIZNES
imageTitle
Kamień milowy Świątek. Tak wygrywały tylko największe
EUROSPORT
Kierowca stracił mustanga
Policja dostanie sportowego mustanga. "Fundatorem" pijany kierowca
WARSZAWA
shutterstock_2624389731
Jedzenie owoców chroni płuca? Nowe badanie
Anna Bielecka
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Zmiany na rachunkach za prąd. Będzie nowy projekt
BIZNES
imageTitle
Przedłużające się problemy zdrowotne Bartosza Kurka
Najnowsze
Dziecko trafiło do szpitala
12-latka na hulajnodze pod kołami auta
Łódź
Pojawią się opady deszczu
Czeka nas atlantycka pogoda. Co widać w prognozie
METEO
Jacek Stawiski
Jacek Stawiski nowym redaktorem naczelnym "Tygodnika Powszechnego"
Bakterie coli w wodzie, podstawiono beczkowóz
Ponad trzy tysiące osób bez wody do picia i kąpieli
Wrocław
Butelka wina
Lekarze myśleli, że miał udar. Żona dolała mu do wina płynu chłodniczego
Świat
Morze Północne
Morza północnej Europy się przegrzały. Ma się to zdarzać coraz częściej
METEO
shutterstock_2381682151
Wpadka z czekoladą na konferencji prawicowej partii
Świat
Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Udusił kolegę podczas imprezy
WARSZAWA
Tysiące ton odpadów pod Sieradzem
Tysiące ton używanej odzieży pod chmurką. Z lotu ptaka wyglądają jak średniowieczne ruiny
Łódź
"Cudownie dziwny świat Gumballa"
Prawdziwe imię Gumballa to... Quiz dla znawców Elmore
Quizy
imageTitle
Najlepsza wersja Świątek już w pierwszym meczu turnieju
EUROSPORT
Pies w typie amstaffa ugryzł sześciolatkę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies zaatakował policjantów, którzy zatrzymywali jego właściciela. Padł strzał
Kraków
imageTitle
Iga Świątek - Marie Bouzkova w Wuhan Open [RELACJA]
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Usterka w Sejmie. Hołownia do posłów: nie dramatyzujcie
smieci shutterstock_2076915481
Porzucono butelki z kwasem "rozpuszczającym kości", nie żyje kobieta
Świat
Szymon Hołownia i Jaśmina
Cztery lata temu miała zmienić Polskę. Gdzie jest Jaśmina?
BIZNES
Opiekunka ze żłobka miała znęcać się nad dziećmi. Sprawę bada prokuratura
Śmierć w nielegalnym żłobku. 48-latka z zarzutami
Maciej Wacławik
Policjanci zatrzymali 42-latka w jego mieszkaniu
71 zarzutów oszustwa za pluszaki
Białystok
Pies był przerażony i poraniony
"Trząsł się ze strachu i kulił na widok właściciela"
Wrocław
Młody bocian wyrzucony z gniazda przez rodziców
Największy ośrodek w Polsce dla rannych bocianów zagrożony. Radni są na nie
Piotr Krysztofiak
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie w Warszawie nie wolno zbierać grzybów?
WARSZAWA
Madryt miejsce zawalenie się budynku
W centrum Madrytu zawalił się budynek
Świat
Tętnicze nadciśnienie płucne objawia się między innymi dusznością i pogorszeniem tolerancji wysiłku
"Zrzucałam to na brak słońca i infekcję". Do szpitala przyjechała już sina
Zuzanna Kuffel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica