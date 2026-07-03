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Kraków

Tragedia w Skawinie. Ciała czterech osób, w tym ośmiodniowej dziewczynki

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W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka
Tragedia w Skawinie. Cztery ciała, w tym ośmiodniowej dziewczynki, w mieszkaniu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski
Ciała młodego małżeństwa i ich ośmiodniowej córeczki oraz babci znaleziono w mieszkaniu w Skawinie (Małopolskie) - podała policja. O tym, że nie można nawiązać kontaktu z rodziną, służby zaalarmował dziadek.

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Jak przekazała na antenie TVN24 rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie, podinspektor Katarzyna Cisło, około godziny 15.15 w piątek służby zostały zaalarmowane przez mężczyznę o tym, że pomimo wielokrotnych prób kontaktu nie może dostać się do mieszkania swojej córki i zięcia, którym przed ośmioma dniami urodziło się dziecko. Była tam też babcia noworodka, która pomagała w opiece.

Tragedia w Skawinie. Ciała czterech osób, w tym ośmiodniowej dziewczynki, w mieszkaniu
Źródło: TVN24

Znaleźli ciała czterech osób

Rzeczniczka poinformowała, że policjanci weszli do znajdującego się na drugim piętrze mieszkania siłowo po tym, gdy potwierdzono, że drzwi do mieszkania, jak i jego okna są zamknięte. Na miejscu znaleźli ciała wszystkich czterech osób - ośmiodniowej dziewczynki, jej 27-letniej mamy, 35-letniego ojca i 59-letniej babci.

Przekazała również, że na miejscu trwają policyjne oględziny pod nadzorem prokuratora. Jak zaznaczyła, sprawdzanie okoliczności tego zdarzenia pozostaje na bardzo wczesnym etapie. Funkcjonariusze próbują ustalić, kiedy doszło do tej tragedii oraz co wydarzyło się w mieszkaniu.

Tragedia w Skawinie
W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka
W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski
W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka
W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski
W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka
W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski
W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka
W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski
W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka
W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski
W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka
W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski
W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka
W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Policjanci i prokurator do późnych godzin pracowali na miejscu zdarzenia, żeby dokładnie wyjaśnić, co się wydarzyło. Jedną z hipotez branych pod uwagę przez śledczych, jest tzw. samobójstwo rozszerzone. Jego sprawcą miałby być 35-latek.

W ciągu ostatnich pięciu lat w rodzinie nie było żadnych policyjnych interwencji, nie miała też Niebieskiej Karty.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Policja
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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