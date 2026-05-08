Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Był oskarżony o zabicie szefa policji, a skazany za śmierć bossa gangu. Teraz chce milionów

Ryszard Bogucki wyszedł na wolność
Ryszard Bogucki opuścił mury zakładu karnego
Źródło: TVN24
Przed Sądem Okręgowym w Krakowie ruszył proces o odszkodowanie dla Ryszarda Linarda-Boguckiego, skazanego za zabójstwo Andrzeja Kolikowskiego ps. Pershing. Sprawa dotyczy niesłusznego aresztowania za zabójstwo komendanta głównego policji gen. Marka Papały oraz za przestępstwa gospodarcze. W obu przypadkach Linard-Bogucki został uniewinniony. Były przedsiębiorca domaga się od Skarbu Państwa łącznie około 46 milionów złotych.

Ryszard Linard-Bogucki (zmienił nazwisko - dawniej Ryszard Bogucki - i zgodził się na publikację swoich danych i wizerunku) był przed laty przedsiębiorcą i jednym z najbogatszych Polaków. Zajmował się handlem samochodami. Został prawomocnie skazany za zabójstwo Andrzeja Kolikowskiego ps. Pershing - bossa gangu pruszkowskiego. W styczniu bieżącego roku Bogucki opuścił zakład karny w Herbach pod Częstochową po odbyciu kary 25 lat pozbawienia wolności.

W całości odbył karę. Skazany za zabójstwo "Pershinga" wyszedł na wolność
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W całości odbył karę. Skazany za zabójstwo "Pershinga" wyszedł na wolność

Katowice

- Mało kto o tym pamięta, że na te 25 lat połowa tego okresu - 12,5 roku - to było tymczasowe aresztowanie (...) w sytuacji, w której absolutnie sobie na to nie zasłużyłem - mówił dziennikarzom Bogucki po wyjściu z więzienia. Chodzi o aresztowanie w sprawie zabójstwa komendanta głównego policji, generała Marka Papały, w której były przedsiębiorca został uniewinniony.

Sąd uniewinnił Boguckiego także w sprawie szeregu przestępstw gospodarczych.

Ryszard Bogucki wyszedł na wolność w styczniu 2026 roku
Ryszard Bogucki wyszedł na wolność w styczniu 2026 roku
Źródło: TVN24

Walczy o rekompensatę

Mężczyzna domaga się teraz od Skarbu Państwa łącznie około 46 milionów złotych. Na tę kwotę składa się 34,5 miliona odszkodowania za areszt w sprawie gospodarczej (w związku z utraconą firmą), a także 11,8 miliona złotych zadośćuczynienia za niesłuszny areszt - w tym niespełna dziewięć milionów złotych za areszt związany ze sprawą zabójstwa generała Papały. Do tego dochodzą odsetki.

W piątek, 8 maja, przed Sądem Okręgowym w Krakowie rozpoczął się proces.

Ryszard Linard-Bogucki podczas procesu przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Ryszard Linard-Bogucki podczas procesu przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

"Dziennik Gazeta Prawna" informował w kwietniu, że Ryszard Linard-Bogucki walczył wcześniej o rekompensatę za aresztowanie w obu sprawach, w których go uniewinniono, przed dwoma różnymi sądami. Sprawy zostały jednak połączone i przeniesione z Katowic do Krakowa.

Klatka kluczowa-417142
Uniewinniony od zarzutu zabójstwa generała Papały walczy o odszkodowanie za niesłuszny areszt
Źródło: TVN24

Do zabójstwa "Pershinga" doszło w grudniu 1999 roku w Zakopanem - za tę zbrodnię Linard-Bogucki został skazany i odsiedział wyrok. W reportażu "Superwizjera" pojawiły się jednak kontrowersje dotyczące sposobu prowadzenia tej sprawy przez policję i prokuraturę. Zabójstwo komendanta głównego policji, generała Marka Papały, miało miejsce 25 czerwca 1998 roku w Warszawie. Do tej pory nie ustalono, kto odpowiada za jego śmierć.

Ryszard Bogucki na rozprawie o odszkodowanie w 2018 roku
Ryszard Bogucki na rozprawie o odszkodowanie w 2018 roku
Źródło: TVN 24 Katowice

Ryszard Linard-Bogucki. Kim jest?

Urodzony w 1969 roku Bogucki w latach 90. był znanym na Śląsku przedsiębiorcą zajmującym się m.in. handlem samochodami, w 1992 r. w Chorzowie otworzył salon sprzedaży luksusowych aut, był też sponsorem konkursu piękności. Niedługo później usłyszał pierwsze zarzuty - dotyczące oszustw i przywłaszczenia mienia. W areszcie poznał pochodzącego z Podbeskidzia Ryszarda N., ps. Rzeźnik (z którym po latach - według prawomocnego wyroku - dokonał zamachu na "Pershinga").

W lipcu 2013 roku sąd uniewinnił Boguckiego
W lipcu 2013 roku sąd uniewinnił Boguckiego
Źródło: archiwum TVN24

Kiedy Bogucki wyszedł na wolność i w procesie dotyczącym przestępstw gospodarczych odpowiadał z wolnej stopy, przestał pojawiać się na rozprawach. Wysłano za nim pierwszy list gończy. W 2000 r. katowicka prokuratura wysłała za nim międzynarodowy list gończy - z ustaleń śledztwa wynikało, że to Bogucki, wraz z "Rzeźnikiem", w grudniu 1999 r. w Zakopanem zastrzelił "Pershinga". W 2001 r. Boguckiego zatrzymano w Meksyku i wydano Polsce.

OGLĄDAJ: "Bogucki nie tłumaczył się. Mówił: mnie tam nie było, ja tego nie zrobiłem"
pc

"Bogucki nie tłumaczył się. Mówił: mnie tam nie było, ja tego nie zrobiłem"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Według prokuratury, zamiar zabójstwa "Pershinga" zrodził się w październiku lub listopadzie 1999 roku. Motywem zbrodni miała być chęć awansu w hierarchii przestępczej. Bogucki w sprawie "Pershinga" został skazany w 2003 r. przez sąd w Nowym Sączu, wyrok 25 lat więzienia uprawomocnił się w 2004 r. Jak wynika z materiału dowodowego, udział w zamachu na "Peshinga" brali udział Bogucki, "Rzeźnik" i Adam K., ps. Dziadek, który później został świadkiem koronnym (zmarł w 2005 roku).

Klatka kluczowa-417129
Sprawa niesłusznego aresztowania Ryszarda Linarda-Boguckiego. Ruszył proces o odszkodowanie
Źródło: TVN24

Ryszard N., odpowiadający w osobnym procesie, został później skazany na 25 lat więzienia. Za podżeganie do tej zbrodni na 10 lat więzienia skazano natomiast Mirosława D., pseud. Malizna.

Od 2003 roku Bogucki był także podejrzany o nakłanianie i współudział w zabójstwie szefa polskiej policji gen. Marka Papały, zastrzelonego w Warszawie 25 czerwca 1998 r. Takie same zarzuty postawiono w listopadzie 2005 r. domniemanemu szefowi gangu pruszkowskiego Andrzejowi Z., ps. Słowik. W lipcu 2013 r. warszawski sąd uniewinnił Boguckiego i "Słowika" od tych zarzutów. Sąd krytycznie ocenił wiele działań organów ścigania w sprawie, a dowody uznał za "kruche". Także tamten wyrok jest już prawomocny.

Zeznając w procesie "Rzeźnika", Bogucki mówił przed sądem, że został skazany za zabójstwo "Pershinga" po to, by można go było uwikłać w sprawę zabójstwa gen. Papały. Przekonywał, że w obu sprawach został fałszywie pomówiony. Konsekwentnie nie przyznaje się do zabicia "Pershinga". Uważa, że został za tę zbrodnię niesłusznie skazany i domagał się wznowienia postępowania tej sprawie, powołując się na nowe dowody, m.in. zeznania członków zespołu analitycznego z Komendy Głównej Policji. Sąd Najwyższy nie uwzględnił jednak wniosku o wznowienie sprawy zabicia Andrzeja K. Obrona zapowiadała skierowanie tej sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

OGLĄDAJ: Czy Bogucki strzelał do "Pershinga"?
pc

Czy Bogucki strzelał do "Pershinga"?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Bogucki mógł wyjść z więzienia już w 2022 r., kiedy Sąd Okręgowy w Częstochowie podjął decyzję o zwolnieniu go na trzy i pół roku przed terminem. Tamtą decyzję zaskarżyła częstochowska prokuratura i Sąd Apelacyjny w Katowicach podzielił jej stanowisko. Bogucki poinformował wówczas, że nie będzie się już ubiegał o przedterminowe zwolnienie.

"Odbędę karę 25 lat pozbawienia wolności w pełnym wymiarze. Można mi zabrać wszystko: majątek, rodzinę, wolność, ale nikt nie jest w stanie odebrać mi poczucia godności osobistej" - oświadczył wówczas.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
KrakówKatowiceChorzówSprawy sądowe w PolsceWyroki sądowe w PolsceRyszard BoguckiZabójstwoMorderstwoŚląskSąd
Czytaj także:
Policja zatrzymała trzech mężczyzn podejrzanych o zabójstwo i podpalenie mieszkania
Mieli pobić i spalić na stosie dwóch mężczyzn. "Zabijanie na raty"
Lublin
Deszcz, parasol, lato, opady
Wiry niżowe wkrótce dotrą do Polski. Ile deszczu przyniosą
METEO
imageTitle
Kazachstan zagrał dla Polaków. Teraz wszystko zależy od nich
EUROSPORT
Farba, spray (ilustracyjne)
Konflikt, okna zamalowane "za karę" i groźba surowej kary
WARSZAWA
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełnomocniczka ds. SAFE
Ile kosztuje program SAFE? Sobkowiak-Czarnecka wyjaśnia
BIZNES
Robert Fico i Władimir Putin w Pekinie
Tak Fico omija Polskę. Leci do Moskwy
Świat
Niewybuch na terenie budowy akademika UJ
Ponad 200 min na terenie budowy akademika
Kraków
Pożar w Puszczy Solskiej
Trwa walka z ogniem w Puszczy Solskiej. Prokuratura wszczęła śledztwo
Lublin
Bocianie sześcioraczki w Pasiece pod Żychlinem
Rysiek i Ryśka mają sześcioraczki. "Ogromne zaskoczenie"
Łódź
imageTitle
"To był trudny mecz". Świątek tłumaczy dlaczego
EUROSPORT
Błaszczak: rząd "zasypuje dziurę budżetową" z SAFE
Błaszczak o SAFE: rząd "zasypuje dziurę budżetową". Nie może
Michał Istel
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci odnaleźli ciało (zdj. ilustracyjne)
W rzece znaleziono ciało
Kraków
Niemcy - napad
Napad na bank. Uwolnili zakładników
Świat
Blok przy ul. Centralnej 73b
"Katastrofa budowlana ogromnych rozmiarów". Co dalej z samowolą przy Centralnej?
Kraków
hpv ginekolog lekarz badanie hpv shutterstock_2599162569
Test HPV HR dwa razy skuteczniejszy niż cytologia. Przełom w profilaktyce
Piotr Wójcik
Wyrok sądu
Pijany wyprzedzał na podwójnej ciągłej i doprowadził do zderzenia. Usłyszał wyrok
Rzeszów
Łona
"Witamy pana mecenasa". Znany raper został radcą prawnym
Kultura i styl
imageTitle
Popis, później zacięty bój. Świątek ma awans
EUROSPORT
Samolot na lotnisku Schiphol w Amsterdamie z pasażerem wycieczkowca MV Hondius (7.05)
Podejrzenie hantawirusa u stewardesy. Jest komunikat
Świat
Iga Świątek
Iga Świątek - Caty McNally w 2. rundzie w Rzymie [RELACJA]
EUROSPORT
imageTitle
Załamanie nerwowe na oczach świata. Czy będzie "Ostatni Taniec"?
EUROSPORT
imageTitle
Kubica przed 2. rundą mistrzostw świata WEC. Kiedy i gdzie oglądać zawody?
EUROSPORT
SAFE
Premier po podpisaniu umowy SAFE: Polska dzisiaj realnie rządzi w Europie
BIZNES
Pożar ciężarówki na autostradzie A1 koło Kutna
Pożar na autostradzie. "Sugerujemy wybór trasy alternatywnej"
Łódź
Ratownicy pracują na miejscu katastrofy samolotu Boeing 737-800, 22 marca 2022 r.
"Szarpanina" w kokpicie? Zginęły 132 osoby
Świat
Łódź, ulica Piotrkowska w maju
Urodzinowa trasa TVN24 trwa. Taka będzie pogoda
METEO
Kryptowaluty bitcoin
"Sejm w trybie pilnym przyjmie tę ustawę"
BIZNES
imageTitle
"Końcówką oszczepu walnąłem się w głowę". Wielki talent wraca
EUROSPORT
Park Narodowy Great Smoky Mountains
Martwe ptaki na terenie parku narodowego. Jest dochodzenie
METEO
Konkret24. "Mojego znajomego" nie stać, a ukraiński senior ma ten lek za darmo? Wyjaśniamy
Polaka na ten lek nie stać, a senior z Ukrainy ma za darmo? Gdzie tu jest fałsz
Gabriela Sieczkowska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica