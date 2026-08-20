Kraków Premier o pieniądzach na metro. "Kraków na pierwszym miejscu" Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Premier Donald Tusk obiecał pieniądze na metro w Krakowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Premier Donald Tusk odwiedził w czwartek Kraków. Lider Koalicji Obywatelskiej podczas konferencji prasowej przed Centrum Kongresowym ICE wsparł kandydatkę KO i PSL na prezydenta miasta w przedterminowych wyborach Monikę Piątkowską. Mówił o budzących duże emocje w lokalnej kampanii kwestiach: opłacie turystycznej, na której Kraków mógłby zyskać około 100 milionów złotych rocznie, a także o kwestii budowy metra.

Tusk o metrze w Krakowie. "Kraków ma tę potrzebę"

Tusk przypomniał, że budowa podziemnego systemu transportu publicznego w Krakowie pojawia się od czasu krakowskiego referendum z 2014 roku jako "niespełnione marzenie, wyzwanie, pytanie o pieniądze".

Premier Donald Tusk, senator Monika Piątkowska Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

- Monika Piątkowska powiedziała, że bez tego komunikatu ja nie mam się co w Krakowie pokazywać, więc chcę powiedzieć i potwierdzić. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wiele, wiele miesięcy temu warty 10 miliardów euro program finansujący projekty metra w polskich miastach. Używam liczby mnogiej, bo ten program w związku także ze środkami europejskimi jest zaprojektowany jako program krajowy. Ale zarówno w intencji ministra infrastruktury, jak i mojej, Kraków jest zdecydowanie na pierwszym miejscu - powiedział Tusk.

Premier podkreślił, że nie wyklucza, że w innych miastach metro w ogóle nie zostanie wybudowane, bo "to nie jest taki prosty projekt", ale "Kraków ma tę potrzebę jednoznacznie". - Te pieniądze znajdą się wtedy, kiedy każdy wykona swoją część roboty - powiedział, nawiązując do procedur związanych z pozyskiwaniem potrzebnych zgód.

Tusk zaznaczył, że mówi o "montażu finansowym, czyli o środkach europejskich, o akcjach kredytowych i pożyczkowych z instytucji państwowych, takich jak Bank Gospodarstwa Krajowego, to może być partnerstwo publiczno-prywatne". Zastrzegł, że finansowanie metra z budżetu państwa nie będzie pochodziło z "z pieniędzy podatników z całego kraju". - Chodzi o taki montaż finansowy, który nie będzie budził negatywnych emocji w innych miastach, ale będzie skutecznie realizował finansową stronę tego przedsięwzięcia - dodał.

Informacje przekazane w czwartek przez premiera były podawane już wcześniej. W lutym ówczesny prezydent Aleksander Miszalski - odwołany w maju w referendum - przekazywał, że rząd "deklaruje 10 miliardów euro ze środków unijnych oraz budżetowych na rozwój sieci metra w Polsce", a Kraków "będzie miał jako pierwszy dostęp do tych środków". Wiceminister funduszy Jan Szyszko odpowiadał mu wtedy: "pierwsze słyszę". "Nie ma mowy o znaczeniu żadnych pieniędzy na tym etapie" - pisał na platformie X.

Budowa metra w Krakowie w 2045 roku? Premier: nie przywiązujcie się

Donald Tusk był pytany podczas konferencji o to, jaki będzie harmonogram budowy metra w kontekście wypowiedzi komisarza Krakowa Stanisława Kracika, że pierwsza łopata pod tę inwestycję może być wbita dopiero w 2045 roku. Wcześniej władze miasta deklarowały, że prace rozpoczną się w 2030 roku.

Pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

- Tej wypowiedzi komisarza Kracika nie słyszałem (...). Kolega Kracik znany jest z ostrożności i sceptycyzmu, jest bardzo powściągliwy, ale nie przywiązujcie się .państwo do tej pesymistycznej, ostrożnej prognozy - powiedział premier. Lider Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że rozpoczęcie budowy jest niezależne od środków z budżetu centralnego, które "mielibyśmy od ręki". - Wszystko, co jest potrzebne, żeby uruchomić proces inwestycji, musicie wykonać tutaj (...). Decyzje o finansowaniu będą podążały za tym, co przygotujecie - podkreślił.

Premier zapowiedział, że jeszcze przed przedterminowymi wyborami na prezydenta Krakowa jeszcze raz odwiedzi Kraków i tym razem zda raport "z bardzo precyzyjnego kalendarza, timingu, co i kiedy wy powinniście zrobić, żeby te pieniądze mogły być uruchomione".

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W nawiązaniu do czwartkowej wypowiedzi premiera minister infrastruktury Dariusz Klimczak opublikował na platformie X wpis, w którym przekazał, że są już gotowe "analizy budowy metra". "Ich wyniki zaprezentuję na początku września, podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu" - przekazał szef resortu.

Nawiązując do słów premiera @donaldtusk w Krakowie, mam przyjemność poinformować, że mamy już gotowe analizy budowy metra.



Ich wyniki zaprezentuję na początku września, podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.@MI_GOV_PL @Economic_Forum_ #MetroPolska pic.twitter.com/1iwiFajkSF — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) August 20, 2026

Realna data budowy metra w Krakowie? Urzędnicy: 2031 rok

W lipcu władze Krakowa poinformowały o ogłoszeniu przetargu na przygotowanie kluczowych dokumentów do budowy metra. Chodzi o opracowanie dokumentacji przedprojektowej, która będzie zawierać między innymi szczegółową koncepcję techniczną (w tym układ stacji i tuneli), inwentaryzację przyrodniczą, analizę drgań i stanu budynków, a także badania gruntu i warunków wodnych.

Schemat trasy krakowskiego metra Źródło zdjęcia: krakow.pl

Wykonawca tej dokumentacji ma zostać wybrany na początku 2027 roku. Maksymalny termin realizacji całego przedsięwzięcia to 50 miesięcy, czyli nieco ponad cztery lata - lub 62 miesiące, jeśli brać pod uwagę także wsparcie wykonawcy przy przyszłym postępowaniu realizacyjnym.

Jaka przyszłość metra w Krakowie? Szarata: im dalej w las, tym więcej drzew Źródło: TVN24

Urzędnicy mówili, że ich zdaniem realna data rozpoczęcia budowy metra w Krakowie to 2031 rok. Według planów ogłoszonych przez miasto we wrześniu ubiegłego roku pierwsza linia miała zostać oddana do użytku za 10 lat.

Budowa pierwszej linii metra w dawnej stolicy ma pochłonąć łącznie między 13 a 15 miliardów złotych. Jak informował w lipcu magistrat, miasto ma w swoim budżecie zabezpieczonych 188 milionów złotych na działania związane z projektem.