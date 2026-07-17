Kraków Schronisko miało być zamknięte, nadal działa Anna Winiarska |

Schronisku w Chełmku przyjęło 12 psów z Nowego Targu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KP PSP w Nowym Targu

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Powiatowy lekarz weterynarii 30 czerwca wydał decyzję o zamknięciu schroniska w Nowym Targu. Oznaczało to, że nowy dom trzeba pilnie znaleźć dla 273 psów. Jak podaje Radio Kraków, właścicielka schroniska sama zdecydowała się na taki krok w związku z "falą hejtu, gróźb i ataków".

Jak potwierdził w rozmowie z tvn24.pl Czesław Luberda, naczelnik wydziału ochrony środowiska w nowotarskim urzędzie gminy, schronisko wciąż jednak działa. - Nie zostało zamknięte, bo nie uprawomocniła się ta decyzja którą wydał PIW [Powiatowy Inspektorat Weterynarii - red.]. Nie przyjmuje nowych zwierząt, ale adopcje są - przekazał urzędnik.

Schronisko w Nowym Targu Źródło zdjęcia: TVN24

Radio Kraków podało, że to właścicielka przytułku odwołała się od decyzji o wykreśleniu go z rejestru, co uniemożliwiło uprawomocnienie się decyzji o zamknięciu. Pytany o to Luberda odparł, że trudno mu się do tej informacji odnieść, ponieważ nie widział dokumentów.

Z właścicielką nie udało nam się skontaktować.

Kontrola w schronisku

O schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Targu zrobiło się głośno po tym, jak podczas fali upałów na przełomie czerwca i lipca zostało skontrolowane przez policję i powiatowego lekarza weterynarii.

Wówczas to, po całodziennej wizycie w schronisku, lekarz weterynarii zdecydował o czasowym zakazie wprowadzania nowych zwierząt do schroniska z powodu stwierdzonych naruszeń technicznych. Nakazał też właścicielce m.in. naprawę ogrodzenia zewnętrznego i zapewnienie stałej opieki weterynaryjnej dla zwierząt.

W następnych dniach - 27, 28 i 29 czerwca – PIW kontrolował schronisko ze względu na upały. 30 czerwca, na wniosek samej właścicielki, zdecydował o zamknięciu schroniska.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zwołał sztab kryzysowy. Brali w nim udział m.in. wojewódzki lekarz weterynarii, policjanci i burmistrz Nowego Targu. Strażacy schładzali teren schroniska.

Odwołany lekarz

2 lipca Lech Pankiewicz, wojewódzki inspektor weterynarii w Krakowie, poinformował tvn24.pl o odwołaniu z funkcji powiatowego lekarza weterynarii w Nowym Targu Krzysztofa Gałązki.

W komunikacie opublikowanym na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii czytamy, że decyzja została podjęta "na skutek nieprawidłowości w schronisku dla zwierząt w Nowym Targu stwierdzonych 25-26.06.2026 przez kontrolerów Biura Kontroli w Głównym Inspektoracie Weterynarii oraz braku podjęcia właściwych działań przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu [pisownia oryginalna - red.]".