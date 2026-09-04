Kraków Odpadła połowa komitetów. Znamy pierwszych kandydatów w Krakowie Oprac. Anna Winiarska |

Referendum i wybory w Krakowie w "Podcaście politycznym" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Krzysztof Ćwik/PAP

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Do godziny 16 w czwartek w Miejskiej Komisji Wyborczej 12 z 24 zarejestrowanych komitetów zgłosiło swoje kandydatury w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa.

Oto kandydaci w wyborach na prezydenta Krakowa

Komisja przyjęła zgłoszenia od Mariana Banasia (byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli), Bartosza Bocheńczaka (Konfederacja), Michała Drewnickiego (PiS), Łukasza Gibały (komitet Kraków dla Mieszkańców), Darii Gosek-Popiołek (Lewica), Jana Hoffmana (jednego z inicjatorów majowego referendum), Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej), Stanisława Kułacha, Aleksandry Owcy (Partia Razem), Moniki Piątkowskiej (popieranej przez KO i PSL), Sławomira Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska) i Marty Ratuszyńskiej.

Dotychczas zarejestrowano kandydatury Drewnickiego, Hoffmana, Owcy i Piątkowskiej.

- Przewidujemy, że podpisy złożone w czwartek przez kandydatów zweryfikujemy do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata, o godz. 16 – poinformował Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.

Odrzucone podpisy. Jest wyjątek

Czwartek był ostatnim dniem, kiedy osoby deklarujące start w wyborach prezydenta Krakowa mogły zbierać podpisy poparcia dla swojej kandydatury. Do godz. 16 miały także czas na złożenie w miejskiej komisji wyborczej co najmniej 3 tys. podpisów wraz z danymi takimi jak m.in. PESEL i adres.

Według przewodniczącego komisji, liczba odrzucanych podpisów zawierających błędy jest podobna w przypadku wszystkich kandydatów, a wyjątek stanowił radny miejski, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała, któremu komisja zakwestionowała większość – ponad 3 tys. – podpisów z powodu braku słowa "Kraków" przy adresie mieszkańca. Kandydat ten w czwartek złożył dodatkowe brakujące podpisy.

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Zgodnie z przepisami do 14 września Miejska Komisja Wyborcza poda do publicznej wiadomości obwieszczenie o zarejestrowanych, w kolejności alfabetycznej, kandydatach na prezydenta miasta.

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO).

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Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję tę pełni wcześniejszy zastępca odwołanego prezydenta – Stanisław Kracik.

Schetyna o kulisach odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego Źródło: TVN24+