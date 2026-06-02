Kraków Chce reprezentować seniorów, z magistratu nikogo nie zwolni. Nowy kandydat na prezydenta Anna Winiarska |

- Kraków potrzebuje człowieka, który będzie czuły na sprawy (...), które się wiążą z lewicą, ale taką socjaldemokratyczną, nie jakąś skrajną, nie jakąś nawiedzoną, a spokojną, dystyngowaną. Dla mnie mentorem zawsze był, jest i będzie pan profesor Jacek Majchrowski. Chciałbym kontynuować to, co tak wspaniale robił profesor - powiedział Sławomir Pietrzyk na konferencji prasowej przed krakowskim magistratem.

Jak przypomniał, od ponad 40 lat jest dziennikarzem, nadal pracuje - mimo emerytury - w "Głosie - Tygodniku Nowohuckim". Z samorządem związał się ponad 20 lat temu. Radnym miasta został w 2002 r., kiedy wybory na prezydenta Krakowa wygrał Jacek Majchrowski. Pietrzyk należał do prezydenckiego klubu radnych Przyjazny Kraków. Kandydat Socjaldemokracji Polskiej mówił, że radnym był właściwie przez 17 lat, a przez 12 lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Przez dwie kadencje był też przewodniczącym komitetu audytu finansów miasta Krakowa.

Nikt w magistracie nie straci pracy

Pietrzyk podkreślił, że sprawy związane z finansami miejskimi są mu znane i będzie się o nie troszczył. Równie mocno zamierza wspierać seniorów, którzy - jak zauważył - stanowią około jednej trzeciej mieszkańców miasta.

- Chciałbym reprezentować mieszkańców starszych miasta Krakowa, którzy borykają się z codziennymi trudnościami, są więźniami czwartego piętra (…). To będzie mój priorytet, rozwiązywać ich problemy - mówił Pietrzyk, który piastował również funkcję przewodniczącego Rady Krakowskich Seniorów.

Kandydat zaznaczył również, że jeśli zostanie prezydentem, to w magistracie nie będzie żadnych zwolnień, ponieważ zatrudnieni urzędnicy są fachowcami.

Odnosząc się do krytykowanej przez przeciwników odwołanego z urzędu prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO) strefy czystego transportu (SCT), zapowiedział, że na początku strefa ta obejmowałaby I obwodnicę, a w kolejnym etapie zostałaby poszerzona do II obwodnicy. Jego zdaniem SCT należy wprowadzać stopniowo, a "nie od razu cały Kraków" nią obejmować.

Kim jest Sławomir Pietrzyk?

Sławomir Pietrzyk urodził się w 1950 r. w Kielcach. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiował podyplomowo dziennikarstwo na Wydziale Filologii UJ. Był radnym miasta Krakowa IV, VI, VII, VIII kadencji. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa od 2010 do 2022 r.

W referendum zorganizowanym 24 maja Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Kto kogo wystawi w wyborach

PiS ogłosił, że jego kandydatem w wyborach na prezydenta będzie krakowski radny Michał Drewnicki, kandydatem Konfederacji będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. Partia Razem wystawi współprzewodniczącą tego ugrupowania Aleksandrę Owcę. Z kolei Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski. Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wśród osób deklarujących ubieganie się o urząd prezydenta Krakowa jest także celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber. Koalicja Obywatelska nie podała, kogo wystawi w wyborach.

