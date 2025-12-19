Logo strona główna
Kraków

Ich paszporty nie wystarczyły, podróż przerwana na lotnisku

Kontrola graniczna na lotnisku Kraków-Balice
Port lotniczy Kraków-Balice
Źródło: Google Earth
Dla niektórych podróż kończy się, zanim się jeszcze zacznie, podczas odprawy na lotnisku. Dzieje się tak głównie z powodu nieważnego lub nieodpowiedniego paszportu. Strażnicy graniczni przypominają o sprawdzaniu dokumentów.

Jak jest to ważne przekonał się m.in. 28-letni Polak, który 16 grudnia zamierzał lecieć z lotniska Kraków-Balice do Maroka.

"Funkcjonariuszom placówki Straży Granicznej w Krakowie - Balicach przedstawił paszport, który figurował w bazie jako unieważniony. Tożsamość i obywatelstwo mężczyzny zostały potwierdzone w bazie PESEL. Nieważny paszport został anulowany. 28-latek nie posiadał innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, nie mógł więc opuścić Polski" - informuje w komunikacie Joanna Nogal-Gromala z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Lotnisko Kraków - Balice
Lotnisko Kraków - Balice
Źródło: Longfin Media/Shutterstock

Polak z podwójnym obywatelstwem? Paszport musi być polski

Kłopoty można mieć także w przypadku posiadania nieodpowiedniego paszportu, dotyczy to Polaków z podwójnym obywatelstwem. Polskie prawo jest w tym zakresie jednoznaczne. Każdy obywatel Polski, bez względu na to, jakie jeszcze ma obywatelstwo i gdzie mieszka na stałe, w momencie przekraczania polskiej granicy jest traktowany jak Polak i musi się posługiwać polskim dokumentem podróży.

Na pewno nie zapomni już o tym 36-letni, który 16 grudnia chciał lecieć ze swoim synem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do kontroli przedstawił paszport chłopca, wydany przez władze Wielkiej Brytanii, w którym nie było odbitki stempla potwierdzającego przyjazd do Polski. Ojciec oświadczył, że syn posiada obywatelstwo polskie, co potwierdzono w bazie PESEL. Nie posiadał jednego żadnego innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Ojciec z synem musieli zostać w Polsce.

Obywatele RP (czyli wszystkie osoby, które mają nadany w Polsce nr PESEL z poświadczeniem posiadania obywatelstwa polskiego) są zobowiązani do posługiwania się w Polsce wyłącznie polskimi dokumentami, które potwierdzają tożsamość i polskie obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniają go do przekraczania granicy. Dokumentami tymi są przede wszystkim: ważny polski paszport, paszport tymczasowy lub alternatywnie dowód osobisty. W wyjątkowych sytuacjach, gdy podczas pobytu poza granicami RP osoby te utraciły polskie dokumenty lub w posiadanych przez nich dokumentach upłynął już termin ich ważności, a uzyskanie nowego polskiego dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy nie było możliwe, obywatel polski może uzyskać zgodę na przekroczenie naszej granicy w celu powrotu do kraju na podstawie nieważnego już polskiego dokumentu lub nawet wtedy, gdy takiego dokumentu aktualnie w ogóle nie posiada. Należy jednak pamiętać, że w przypadku ponownego wyjazdu z Polski osoby te nie mogą już posłużyć się ani tym nieważnym polskim dokumentem ani posiadanym równolegle paszportem innego państwa. 
Straż Graniczna
Na lotnisku dowiedział się, że jest poszukiwany i ma nieważny paszport

Na lotnisku dowiedział się, że jest poszukiwany i ma nieważny paszport

Podróż zakończyli, zanim ją zaczęli. Z powodu paszportów

Podróż zakończyli, zanim ją zaczęli. Z powodu paszportów

Kłopotów na lotnisku można uniknąć

"Wielu z nas zakłada, że skoro dokument leży w szufladzie, to jest gotowy do użycia. To błąd, który może kosztować stratę czasu i pieniędzy. Apelujemy o sprawdzanie ważności i zgodności dokumentów przed podróżą. Warto także pamiętać, by - szczególnie w okresie świątecznym - pojawić się na lotnisku z odpowiednim wyprzedzeniem. Pozwoli to spokojnie przejść przez wszystkie procedury, nawet jeśli natrafimy na wzmożony ruch. Spóźnienie wynikające z długiej kolejki do kontroli paszportowej też może oznaczać utratę lotu" – przypomina Joanna Nogal-Gromala.

Miała amerykański paszport, na Sri Lankę nie poleciała
Miała amerykański paszport, na Sri Lankę nie poleciała

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KOSG

