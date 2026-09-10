Małopolskie Przejście graniczne zablokowane. Ciężarówka leży w poprzek jezdni Oprac. Damian Nowicki |

Przewrócona ciężarówka na A4 Źródło wideo: Patryk Źródło zdj. gł.: KPP w Nowym Targu

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Jak podaje Generalna Dyrekcja Krajowych Dróg i Autostrad, do wypadku doszło o godz. 5.50 na odcinku DK7 Chyżne – granica państwa. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn kierowca samochodu ciężarowego najechał na bramownicę e-toll. Siła uderzenia była na tyle duża, że samochód przewrócił się na bok i zablokował oba pasy ruchu. Jedna osoba została ranna.

Przewrócona ciężarówka zablokowała drogę do przejścia granicznego w Chyżnem Źródło zdjęcia: KPP w Nowym Targu

W Chyżnem przewróciła się ciężarówka. Droga zablokowana

Trwa usuwanie uszkodzonego pojazdu, a na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policja. Dyżurny oficer Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu poinformował, że na miejscu pracuje 10 wozów strażackich. GDDKiA szacuje, że utrudnienia potrwają do ok. godz. 11.00.

Przejście graniczne Chyżne-Trstena jest jednym z głównych połączeń drogowych między Polską a Słowacją.

- Kierowca był trzeźwy i prawdopodobnie wyjeżdżając z pobliskiego parkingu nie zauważył, że ma podniesioną naczepę. Uderzył w znajdującą się nad drogą tablicę informacyjną, co spowodowało przewrócenie się pojazdu. Doszło do wycieku płynów z układu chłodniczego i aktualnie trwa usuwanie go z jezdni. Mężczyźnie nie stało się nic poważnego - podaje podkom. Jarosław Stelmach, oficer prasowy KPP w Nowym Targu.

Policjanci z Nowego Targu proszą kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wybieranie alternatywnej trasy. Samochody osobowe mogą przekroczyć granicę ze Słowacją DW 962 przez drogę wojewódzką nr 962 w miejscowości Lipnica Wielka - Winiarczykówka.