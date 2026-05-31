Trzyletnie dziecko wpadło do stawu
Zgłoszenie o trzylatku, który wpadł do wody i pilnie potrzebuje pomocy, wpłynęło do służb w sobotę przed godziną 20. Do dramatycznych wydarzeń doszło w gminie Łapanów w powiecie bocheńskim.
- Rodzice wyciągnęli dziecko z wody i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. - powiedziała tvn24.pl podkomisarz Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Jak informuje policja, rodzina znajdowała się w odwiedzinach u znajomych. Opiekunowie dziecka byli trzeźwi.
- Dziecku przywrócono czynności życiowe, ale nieprzytomne zostało przetransportowane śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala - powiedziała nam podkom. Iwona Szelichiewicz.
OGLĄDAJ: TVN24
Źródło: tvn24.pl