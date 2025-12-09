Szkolny autobus nie przeszedł badań, a kierowca alkotestu

Staszów (świętokrzyskie) Źródło: Google Earth

Wysoka grzywna i areszt grożą kierowcy, który w Łęgu w gminie Połaniec pod wpływem alkoholu wiózł do szkoły dzieci. Mężczyzna został zatrzymany do rutynowej kontroli, którą w poniedziałek rano w tej miejscowości prowadzili funkcjonariusze drogówki.

Przekroczył limit

Jak poinformowała w komunikacie rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Staszowie st. asp. Joanna Szczepaniak, kontrola miała związek z prowadzonymi tego dnia działaniami pod nazwą "Trzeźwy poranek". Zdecydowana większość kierujących była trzeźwa. Niechlubnym wyjątkiem okazał się kierowca autobusu szkolnego. Miał on w wydychanym powietrzu ponad 0,25 promila alkoholu. W Polsce dopuszczalny limit wynosi 0,2 promila.

Autobus został zatrzymany do kontroli w Łęgu w gminie Połaniec Źródło: KPP w Staszowie

"Dodatkowo pojazd, którym wiózł uczniów, nie posiadał aktualnych badań technicznych" - przekazała Szczepaniak.

W pojeździe znajdowało się pięcioro dzieci i opiekun.

Kierowca szkolnego autobusu stracił prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu. Teraz odpowie za wykroczenie, jakim jest prowadzenie po spożyciu alkoholu. Mężczyźnie grozi grzywna w wysokości do pięciu tysięcy złotych, areszt i zakaz prowadzenia pojazdów od sześciu miesięcy do trzech lat.

