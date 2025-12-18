Logo strona główna
Kielce

Radni przeciwko przejęciu teatru przez resort kultury. W tle awantura o dyrektora

Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Kielce
Źródło: Google Maps
Radni województwa świętokrzyskiego sprzeciwili się przejęciu przez ministerstwo kultury Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Placówkę prowadzi obecnie województwo, którym rządzi PiS. Od wielu miesięcy trwa spór dotyczący wyboru dyrektora teatru i przeprowadzonego na tę funkcję konkursu.

Sejmik województwa świętokrzyskiego sprzeciwił się w czwartek przekazaniu prowadzenia Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Radni przyjęli uchwałę, w której opowiedzieli się za prowadzeniem instytucji przez samorząd województwa.

Za przyjęciem dokumentu głosowało 16 radnych, 10 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

PiS nie zgadza się na oddanie teatru

Projekt uchwały przedstawił wicemarszałek i szef klubu PiS Grzegorz Socha. Jak wskazywał, stanowisko jest reakcją na działania resortu kultury, w tym pismo z 12 listopada, w którym ministerstwo zaproponowało przejęcie teatru i utworzenie w Kielcach państwowej instytucji kultury. Radny zwracał również uwagę na przesłany samorządowi projekt aneksu do umowy współprowadzenia teatru.

Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Przedstawiony na czwartkowej sesji projekt uchwały, podpisany przez sześciu radnych, zakładał jednak, że sejmik nie wyrazi zgody na przekazanie kieleckiej sceny dramatycznej resortowi kultury. W projekcie uchwały pojawił się również zapis o woli sejmiku do samodzielnego prowadzenia teatru jako instytucji samorządu województwa świętokrzyskiego.

Socha oraz inni radni PiS argumentowali, że województwo świętokrzyskie od lat finansowało funkcjonowanie i rozwój tej placówki, w tym jego modernizację i ponosiło główny ciężar finansowania infrastruktury Teatru im. Stefana Żeromskiego. Ponadto, według wnioskodawców, obowiązujące przepisy nie przewidują procedury przekazania samorządowej instytucji kultury ministrowi właściwemu do spraw kultury, a zastosowanie proponowanego rozwiązania mogłoby oznaczać obejście ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Radni PiS głosujący za samodzielnym prowadzeniem teatru kwestionowali również to, czy ministerstwo zamierza zwiększyć budżet teatru, co byłoby niezbędne, by zapewnić realne podniesienie prestiżu instytucji. Z kolei według opozycji resort jasno deklarował zapewnienie finansowania co najmniej na dotychczasowym poziomie, a w razie potrzeby zwiększenie tej kwoty. Dodawali, że utworzenie sceny narodowej w Kielcach byłoby dodatkowym impulsem dla rozwoju teatru.

Ostatecznie większość radnych poparła przedstawioną uchwałę i "wyraziła wolę" samodzielnego prowadzenia Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach jako instytucji kultury samorządu województwa świętokrzyskiego.

Spór o dyrektora

Propozycję przejęcia teatru przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiła 12 listopada ministra Marta Cienkowska. Jak wówczas podkreślała, resort zaproponował "przyjęcie Teatru im. Stefana Żeromskiego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i stworzenie w Kielcach państwowej instytucji kultury", argumentując, że rozwiązanie to zapewni stabilność funkcjonowania sceny.

Sprawa ma związek z trwającym sporem dotyczącym konkursu na dyrektora teatru. W lutym komisja konkursowa wskazała Jacka Jabrzyka jako kandydata na dyrektora, jednak zarząd województwa nie zawarł z nim umowy i ogłosił nowy konkurs. Decyzję tę uchylił wicewojewoda świętokrzyski, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uznał, że nie było podstaw do powtórzenia procedury konkursowej. Sprawa ma być rozpatrywana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Od 1 lipca placówką kieruje pełnomocniczka Luiza Buras-Sokół, wskazana przez dyrektora Michała Kotańskiego, którego kadencja wygasła z końcem czerwca. Sprawa wzbudziła liczne kontrowersje. Pracownicy teatru jednogłośnie poparli Jacka Jabrzyka, a ich stanowisko wsparły m.in. Unia Polskich Teatrów, Gildia Reżyserów Teatralnych i Związek Zawodowy Aktorów Polskich.

Teatr Żeromskiego jest instytucją podległą Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego, od 2020 roku współzarządzaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

