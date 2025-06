Policja o zdarzeniu z udziałem 16-latka na hulajnodze, który uderzył w sarnę

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (16 czerwca) na ulicy Kunowskiej w Chmielowie w powiecie ostrowickim.

- 16-letni mieszkaniec gminy Bodzechów, poruszając się hulajnogą elektryczną na prostym odcinku drogi, uderzył w przebiegającą przez jezdnię sarnę. Przewrócił się, doznając urazu głowy - poinformowała komisarz Ewelina Wrzesień, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

16-latek na hulajnodze uderzył w przebiegającą sarnę Źródło: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

16-latek został przetransportowany do szpitala. Jak informuje policja, nastolatek nie miał na głowie kasku.

Sarna została zabezpieczona przez weterynarza.

Hulajnoga elektryczna. Uprawnienia i obowiązki

Osoby w wieku od 10 do 18 lat, by jeździć hulajnogą elektryczną muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Dorośli nie potrzebują żadnych uprawnień do kierowania elektryczną hulajnogą.

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany: - korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić; - korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 kilometrów na godzinę; - sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu; - zachować bezpieczny odstęp - nie mniejszy niż metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO - urządzenie transportu osobistego; UWR - urządzenie wspomagające ruch np. wrotki, rolki; hulajnoga zwykła, kolumna pieszych);

W przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 kilometrów na godzinę z zachowaniem następujących zasad: - jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego; - zachowanie szczególnej ostrożności; - ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Zakazy

Przepisy zabraniają: - kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu; - przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów; - ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów; - czepiania się pojazdów; - jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu; - ciągnięcia za pojazdem kierującego UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innymi podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku.

