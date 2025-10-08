Logo strona główna
Kielce

Zginęła pięcioosobowa rodzina. Wyrok odroczony

W wypadku zginęło pięć ośób
Pięć osób zginęło w wypadku w miejscowości Boksycka
Źródło: TVN24
Sąd Okręgowy w Kielcach, z uwagi na zawiłość sprawy i obszerny materiał dowodowy, odroczył do 17 października wydanie wyroku w sprawie Piotra M., oskarżonego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła pięcioosobowa rodzina.

Do tragedii doszło 28 maja 2023 r. w miejscowości Boksycka w powiecie ostrowieckim. Według ustaleń prokuratury kierowca mercedesa, jadąc z prędkością około 190 km/h, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z fiatem, którym wracała z wesela sześcioosobowa rodzina. W wypadku zginęło pięć osób: trzej mężczyźni w wieku 19, 43 i 72 lat oraz dwie kobiety w wieku 18 i 38 lat. Jedyny ocalały, 16-letni chłopiec, doznał ciężkich obrażeń. Badania wykazały, że Piotr M. prowadził samochód w stanie nietrzeźwości - miał 1,1 promila alkoholu we krwi. Był też pod wpływem kokainy i marihuany.

W lutym br. sąd w Ostrowcu uznał mężczyznę za winnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym, kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz posiadania środków odurzających. Skazał go na 14 lat pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i obowiązek zapłaty 300 tys. zł na rzecz rodzin ofiar.

W wypadku zginęła rodzina, w tym dwoje nastolatków. Jest wyrok
W wypadku zginęła rodzina, w tym dwoje nastolatków. Jest wyrok

Mówił o nim Ziobro. Dla obrony to dowód nierzetelności

Od tego wyroku odwołali się obrońcy skazanego. W apelacji domagali się uniewinnienia od głównego zarzutu lub ponownego rozpoznania sprawy. Ich zdaniem sąd w Ostrowcu popełnił błędy w ocenie materiału dowodowego i nie wziął pod uwagę wszystkich okoliczności. Wskazywali m.in. na rzekome wątpliwości dotyczące przebiegu zdarzenia i przyczyn wypadku.

W wypadku zginęło pięć ośób
W wypadku zginęło pięć ośób
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Według nich sąd I instancji bezpodstawnie odrzucił wersję, w której w wypadku mógł uczestniczyć także biały bus. Oskarżony utrzymywał, że taki pojazd miał zajechać mu drogę. Podnosili także, że sekcja zwłok ofiar została przeprowadzona niezgodnie ze stanem wiedzy medycyny sądowej i nie spełniała podstawowych standardów.

Co robiła policja po tragedii na A1? Sąd zdecydował w sprawie zażalenia

Co robiła policja po tragedii na A1? Sąd zdecydował w sprawie zażalenia

Łódź
Wystartowali w gęstej mgle. Po dwóch minutach spłonęli

Wystartowali w gęstej mgle. Po dwóch minutach spłonęli

Małgorzata Goślińska

Istotne - zdaniem obrońców - było także pominięcie przez sąd kwestii przyczynienia się pokrzywdzonych do skutków wypadku. Zarzucali, że w osobowym fiacie jechało sześć, a nie jak dopuszczał to producent, pięć osób. Argumentowali, że nadmierna liczba pasażerów i niezapięcie pasów przez niektórych pokrzywdzonych mogły mieć wpływ na doznane obrażenia.

Obrońcy zarzucali także, że na nierzetelność procesu I instancji mogła wpłynąć konferencja prasowa z udziałem ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Zdaniem obrony w swoim wystąpieniu przesądził on o winie Piotra M. Podnosili też zarzut rażącej surowości kary, argumentując, że sąd nie uwzględnił okoliczności łagodzących, jak wcześniejsza niekaralność, sytuacja rodzinna czy wyrażony żal.

Tragiczny wypadek pod Ostrowcem Świętokrzyskim
Tragiczny wypadek pod Ostrowcem Świętokrzyskim
Źródło: TVN24

Bliscy ofiar walczą o utrzymanie wyroku

Prokuratura i pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych - reprezentujący bliskich ofiar - wnosili o utrzymanie w mocy wyroku z lutego 2025 r. Argumentowali, że apelacje obrony są bezzasadne, a materiał dowodowy został przeanalizowany w sposób wyczerpujący. Ich zdaniem opinie biegłych, w tym z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, są spójne i jednoznaczne, a dowody nie pozostawiają wątpliwości co do winy oskarżonego.

Pełnomocnicy podkreślali, że próby przerzucenia części odpowiedzialności na ofiary poprzez wskazywanie, że niektóre osoby nie miały zapiętych pasów lub jechały w przepełnionym samochodzie są bezpodstawne. Zaznaczyli, że nie zmienia to faktu, iż kierowca mercedesa był pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz znacznie przekroczył prędkość. Z kolei analiza dowodów i zeznania świadków jednoznacznie wykluczyły wersję o udziale w wypadku białego busa.

Zabił matkę młotkiem i nożem. Poszedł spać, rano zadzwonił na policję

Zabił matkę młotkiem i nożem. Poszedł spać, rano zadzwonił na policję

Wrocław
Wjechał w 14-latkę na pasach. Kręgosłup złamany. Na początku dostał grzywnę

Wjechał w 14-latkę na pasach. Kręgosłup złamany. Na początku dostał grzywnę

Rzeszów

Strony te kwestionowały istnienie jakichkolwiek okoliczności łagodzących po stronie Piotra M. Według nich jego zachowanie po wypadku, np. troska wyłącznie o siebie, odmowa pobrania śladów i twierdzenia o zajeżdżającym drogę białym busie świadczyły o próbie uniknięcia odpowiedzialności. Wyrażony żal określiły jako procesowy oportunizm i konformizm.

- Ernest, który cudem przeżył, stracił całą rodzinę. Tę tragedię trudno wyrazić słowami - mówił przed ogłoszeniem nieprawomocnego wyroku w styczniu br. mec. Mateusz Brzeziński, pełnomocnik rodziny ofiar.

Odroczone ogłoszenie wyroku

We wtorek przed Sądem Okręgowym w Kielcach rozpoczął się proces apelacyjny Piotra M.

Sąd po wysłuchaniu stron nie wydał orzeczenia. Przewodniczący składu sędzia Krzysztof Sójka poinformował, że z uwagi na zawiłość sprawy i obszerny materiał dowodowy decyzja zostanie ogłoszona w piątek, 17 października.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ŚwiętokrzyskieWypadkiWypadekSprawy sądowe w PolsceWyroki sądowe w Polsce
