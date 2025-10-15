Logo strona główna
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Katowice

Próbowano wodą gasić płonący olej, zginęło pięć osób. Decyzja prokuratury

Pożar hostelu w Pszowie
Tragiczny pożar w Pszowie. Nie żyje pięć osób. Trwa ustalanie przyczyn tragedii
Źródło: TVN24
Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim umorzyli śledztwo w sprawie pożaru budynku, do którego doszło w kwietniu w Pszowie. Zginęło w nim pięć osób. Pożar wybuchł po zapaleniu się oleju na kuchence i próbie gaszenia go wodą.

Jak podała zastępczyni prokuratora rejonowego w Wodzisławiu Śląskim Katarzyna Pacek-Pielka, śledczym nie udało się ustalić, który z lokatorów użył wody do gaszenia oleju. Śledztwo umorzono w powodu niewykrycia sprawcy.

Do pożaru budynku, w którym okazjonalnie wynajmowano pokoje m.in. pracownikom doszło 13 kwietnia. Obiekt o wymiarach 20 na 55 metrów objęty był ogniem na wszystkich trzech kondygnacjach i na dachu. Z budynku służby ewakuowały 12 osób, w tym dwóch obywateli Ukrainy. Przeszukujący budynek strażacy znaleźli pięć ciał - trzy na pierwszym piętrze, a dwa na poddaszu. Ofiary pożaru to kobieta i czterech mężczyzn. To obywatele Polski.

Gaszenie oleju wodą. Pożar budynku, pięć osób nie żyje

Gaszenie oleju wodą. Pożar budynku, pięć osób nie żyje

"Wybiegła kobieta, krzyczała, że strasznie się dymi"

"Wybiegła kobieta, krzyczała, że strasznie się dymi"

Polska

- Materiał dowodowy pozwolił na przyjęcie, że doszło do nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia w postaci pożaru, w wyniku którego śmierć poniosło pięć osób, natomiast materiał dowodowy, głównie w postaci osobowych źródeł, czyli zeznań świadków nie pozwolił na ustalenie osoby, która sprowadziła to niebezpieczeństwo – powiedziała prokurator Pacek-Pielka.

Płonęły wszystkie kondygnacje
Płonęły wszystkie kondygnacje
Źródło: Tomasz

W postępowaniu nie udało się ponad wszelką wątpliwości ustalić, czy pożar próbowała gasić osoba, która zostawiła olej na kuchence, czy inny z lokatorów. Nie potrafił tego wskazać żaden z przesłuchanych świadków.

Pożar hostelu w Pszowie
Pożar hostelu w Pszowie
Źródło: Mateusz Kaczmarek/KP PSP w Wodzisławiu Śląskim

Śledczy nie wykryli sprawcy

Śledztwo było prowadzone pod kątem art. 163 Kodeksu karnego, a więc sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru, którego skutkiem była śmierć pięciu osób. Już pierwsze ustalenia wskazywały, że do pożaru doszło, bo lokatorka domu – jedna z ofiar - smażyła frytki lub placki i prawdopodobnie zostawiła bez nadzoru garnek z olejem. Gdy olej się zapalił, próbowano go gasić wodą, co doprowadziło do gwałtownego rozprzestrzenienia się ognia. Potwierdziła to później opinia biegłego z zakresu pożarnictwa.

Komendant główny PSP o okolicznościach pożaru w Pszowie
Źródło: TVN24

Prokuratura badała także czy nie doszło do nieprawidłowości w zakresie przepisów przeciwpożarowych i również umorzyła ten wątek śledztwa. Z opinii biegłego wynika, że budynek, w którym doszło do tragedii nie musiał spełniać rozszerzonych wymagań przeciwpożarowych, jakie spoczywają np. na właścicielach hoteli. Śledczy badali też okoliczności wynajmowania lokali w budynku i również nie dopatrzyli się złamania przepisów – umowy były zgłaszane do urzędu skarbowego.

W pożarze zginęli czterej mężczyźni i kobieta, żałoba w mieście
W pożarze zginęli czterej mężczyźni i kobieta, żałoba w mieście

Pszów

Decyzja o umorzeniu postępowania jest nieprawomocna. Może ją zaskarżyć 19 osób - właściciele nieruchomości, którzy ponieśli wysokie straty materialne, osoby, które przebywały w tym domu, a także reprezentujący bliskich ofiar.

pozar 3
W ogniu stanął budynek w Pszowie. Strażacy walczyli z pożarem przez kilka godzin
Źródło: Tomasz

Jak wcześniej informowała prokuratura, w budynku, w którym doszło do pożaru okazjonalnie wynajmowano pokoje różnym osobom – pracownikom i ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Nie była to działalność zarejestrowana jako hostel, czyli podlegająca przepisom ustawy usługach turystycznych czy hotelarskich. 

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mm/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Kaczmarek/KP PSP w Wodzisławiu Śląskim

pożarwojewództwo śląskie
