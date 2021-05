Szukali go 12 lat. Policja: szef mafii paliwowej namierzony na Ukrainie

W 2000 roku Łukasz B. miał założyć i prowadzić grupę przestępczą. Dziewięć lat później wydano za nim list gończy. Śląscy "łowcy głów" namierzyli go na Ukrainie. Ukraińska policja zatrzymała B. w Kijowie. 44-letni częstochowianin czeka w areszcie na ekstradycję do Polski.

Mężczyzna ścigany był za to, że w okresie od października 2000 do maja 2004 roku w Częstochowie, Siewierzu i innych miejscowościach w Polsce, wspólnie z innymi osobami miał założyć i kierować zorganizowaną grupą przestępczą, nazywaną przez policję "mafia paliwową". Wedle śledczych, grupa ta miała na celu dokonywanie przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz karno-skarbowych.

Znaleźli go w Kijowie

Jak czytamy w policyjnym komunikacie, już podczas wstępnych ustaleń stwierdzono, że B. opuścił kraj i pojechał do jednego z krajów poza Unią Europejską. Dalsze działania doprowadziły do ustalenia, że poszukiwany przebywa na Ukrainie. W związku z tym nawiązano współpracę z urzędującym w Polsce attache do spraw policyjnych gruzińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Za jego pośrednictwem przekazano posiadane informacje bezpośrednio stronie ukraińskiej. Gruziński dyplomata zajął się również koordynacją współpracy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z Wydziałem Śledczym Ukraińskiej Policji Kryminalnej w Kijowie. Pozwoliło to między innymi na ustalenia, że poszukiwany, przebywając na terenie Ukrainy, posługuje się podrobionym paszportem na inne personalia i prowadzi tam działalność gospodarczą.