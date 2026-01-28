Płonie hala w Gliwicach. Kłęby czarnego dymu nad miastem

Gliwice Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował tvn24.pl st. kpt. Damian Dudek, oficer prasowy gliwickiej straży pożarnej, zgłoszenie o pożarze hali magazynowej przy ulicy Okrężnej w Gliwicach nadeszło w środę przed godziną 12.

24 zastępy strażaków w akcji

- Na miejscu potwierdzono to zgłoszenie. Pożarem objętych jest około 500 metrów kwadratowych hali o wymiarach 100 na 10 metrów. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, w środku nikogo nie było, więc nie było potrzeby ewakuacji. Nie ma też osób poszkodowanych - powiedział rzecznik.

Pożar hali w Gliwicach Źródło: Dąbrowa Górnicza Informacje Strażackie

Jak wyjaśnił, w budynku znajdują się pomieszczenia zaadaptowane na stolarnię i serwis naprawczy wózków widłowych.

W akcji gaśniczej bierze udział 81 strażaków - 24 zastępy. - Prowadzimy standardowe działania gaśnicze. Podajemy prądy wody w natarciu z dwóch stron tego budynku i próbujemy wycinać otwory w ścianach tego obiektu, by docierać do źródła pożaru - powiedział st. kpt. Dudek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD