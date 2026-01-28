Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Katowice

Płonie hala w Gliwicach. Kłęby czarnego dymu nad miastem

Pożar hali w Gliwicach
Gliwice
Źródło: Google Earth
Około 80 strażaków walczy z pożarem hali magazynowej przy ulicy Okrężnej w Gliwicach. Wewnątrz znajdują się stolarnia i serwis wózków widłowych. Nie ma osób poszkodowanych.

Jak poinformował tvn24.pl st. kpt. Damian Dudek, oficer prasowy gliwickiej straży pożarnej, zgłoszenie o pożarze hali magazynowej przy ulicy Okrężnej w Gliwicach nadeszło w środę przed godziną 12.

24 zastępy strażaków w akcji

- Na miejscu potwierdzono to zgłoszenie. Pożarem objętych jest około 500 metrów kwadratowych hali o wymiarach 100 na 10 metrów. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, w środku nikogo nie było, więc nie było potrzeby ewakuacji. Nie ma też osób poszkodowanych - powiedział rzecznik.

Pożar hali w Gliwicach
Pożar hali w Gliwicach
Źródło: Dąbrowa Górnicza Informacje Strażackie

Jak wyjaśnił, w budynku znajdują się pomieszczenia zaadaptowane na stolarnię i serwis naprawczy wózków widłowych.

W akcji gaśniczej bierze udział 81 strażaków - 24 zastępy. - Prowadzimy standardowe działania gaśnicze. Podajemy prądy wody w natarciu z dwóch stron tego budynku i próbujemy wycinać otwory w ścianach tego obiektu, by docierać do źródła pożaru - powiedział st. kpt. Dudek.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Dąbrowa Górnicza Informacje Strażackie

Gliwice
