Płonie hala w Gliwicach. Kłęby czarnego dymu nad miastem

Jak poinformował tvn24.pl st. kpt. Damian Dudek, oficer prasowy gliwickiej straży pożarnej, zgłoszenie o pożarze hali magazynowej przy ulicy Okrężnej w Gliwicach nadeszło w środę przed godziną 12.
24 zastępy strażaków w akcji
- Na miejscu potwierdzono to zgłoszenie. Pożarem objętych jest około 500 metrów kwadratowych hali o wymiarach 100 na 10 metrów. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, w środku nikogo nie było, więc nie było potrzeby ewakuacji. Nie ma też osób poszkodowanych - powiedział rzecznik.
Jak wyjaśnił, w budynku znajdują się pomieszczenia zaadaptowane na stolarnię i serwis naprawczy wózków widłowych.
W akcji gaśniczej bierze udział 81 strażaków - 24 zastępy. - Prowadzimy standardowe działania gaśnicze. Podajemy prądy wody w natarciu z dwóch stron tego budynku i próbujemy wycinać otwory w ścianach tego obiektu, by docierać do źródła pożaru - powiedział st. kpt. Dudek.
Autorka/Autor: bp/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Dąbrowa Górnicza Informacje Strażackie