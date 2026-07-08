Katowice Jeszcze jedno miejsce pracy Dawida Kacprzyka. Tym razem poza Warszawą Oprac. Mateusz Czajka |

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej o sprawie Dawida Kacprzyka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Dawid Kacprzyk w 2025 r., w którym miał zarobić 1,6 mln zł w czterech różnych warszawskich placówkach medycznych, pracował także w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Jak poinformował szpital, lekarz otrzymał wynagrodzenie według obowiązującej wówczas siatki wynagrodzeń.

- Dawid Kacprzyk był zatrudniony w WSzS w Częstochowie od 10 grudnia 2024 do 31 stycznia 2025 r. w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - poinformowała rzeczniczka placówki Angelika Kawecka.

Za ten okres, jak podał szpital, lekarz otrzymał wynagrodzenie według obowiązującej wówczas siatki wynagrodzeń. - Wynosiło ono tyle, ile gwarantuje ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - powiedziała Kawecka.

Umowę rozwiązano 31 stycznia 2025 r. na mocy porozumienia stron - na wniosek lekarza.

W szpitalu trwa kontrola

Dawid Kacprzyk odbywał w Częstochowie specjalizację w trybie pozarezydenckim. Na Anestezjologii i Intensywnej Terapii było 18 miejsc, z czego 17 lekarzy odbywało specjalizację w trybie rezydenckim i 1 lekarz, Dawid Kacprzyk, w pozarezydenckim.

Placówka na częstochowskiej Parkitce należy do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. - Urząd jest w trakcie kontroli trybu zatrudniania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Kontrola dotyczy szczególnie zatrudniania rezydentów. Warto dodać, że wewnętrzny audyt w tym samym zakresie przeprowadza dyrekcja szpitala. - Nie ma zgody na wykorzystywanie luk prawnych do czerpania własnych korzyści. Szczególnie w służbie zdrowia liczy się drugi człowieka, pacjent, jego dobro, zdrowie i życie - powiedział Sławomir Gruszka, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

Tryb rezydencki uzyskania specjalizacji jest najczęstszą ścieżką uzyskania specjalizacji dla lekarzy po studiach. Różni się od trybu pozarezydenckiego m.in. źródłem finansowania. W przypadku trybu rezydenckiego koszty szkolenia spoczywają na Ministerstwie Zdrowia. W drugim przypadku na placówce zatrudniającej lekarza, albo na samym zainteresowanym. Z tego trybu korzysta się także, chcąc np. uzyskać drugą specjalizację.

1,6 miliona w rok w jednym szpitalu

Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w 2025 r. 1,6 mln zł.

Pokłosiem tej sprawy była dymisja kierownictwa i rady nadzorczej Szpitala Południowego oraz rezygnacja dwóch wiceprezydentek Warszawy.

Źródło: Google Maps

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