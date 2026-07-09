Gdzie jest burza? Mamy dwie strefy zachmurzenia
Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek około godziny 11.40, w chłodnej masie powietrza tłoczonego przez niż Bernadette znad Krajów Bałtyckich uformowały się dwie strefy większego zachmurzenia z opadami deszczu. Jedna rozciąga się nad wschodnią Polską i towarzyszy jej przelotny deszcz. Druga rozwija się z chmurami burzowymi nad Karpatami i Małopolską.
Gdzie jest burza?
Aktualnie grzmi w województwach:
- podkarpackim, w pasie Dukla - Rymanów. Chmury zmierzają na południowy wschód w kierunku granicy słowackiej.
Burze są słabe i umiarkowane, występują opady o natężeniu do 10-20 litrów na metr kwadratowych. Możliwy jest niewielki grad, a wiatr w porywach osiąga prędkość do 70-80 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl