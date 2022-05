Reportaże Michała Przedlackiego dokumentujące napaść Rosji na Ukrainę można było zobaczyć już w ponad 100 krajach na świecie. Wyjątkowe historie ludzi i wstrząsające obrazy wojny sprawiają, że widzowie wyrażają swoją solidarność z brutalnie zaatakowanym narodem i chcą nieść pomoc. W swojej drugiej podróży do Ukrainy nasz reporter pojechał do Donbasu. Regionu, w którym ta wojna ma się rozstrzygnąć. Ukraińskie pozycje obronne w okolicach Doniecka są nieustannie atakowane ogniem artyleryjskim. Codziennie dochodzi do prób przerwania linii frontu przez rosyjskich agresorów. Kim są bohaterowie Ukrainy, którzy bronią tak trudnego odcinka? Jak walczą z wrogiem? Co robią, żeby przetrwać? Reportaż "Piekło Donbasu" Michała Przedlackiego z pierwszej linii frontu.