Scenariusz dla Europy na wojnę. "Przestać oglądać się na Stany Zjednoczone"

W czwartek w Madrycie zakończył się szczyt NATO. Rosja została uznana za zagrożenie, a Szwecja i Finlandia zaproszone do Sojuszu. Marcin Wrona i Jacek Stawiski w "Rozmowach na szczycie" komentowali te ustalenia. - Dwa elementy zdecydowały o tym, jak Rosja jest obecnie postrzegana przez Zachód: wojna w Ukrainie, co jest oczywiste ale również okres przedwojenny, kiedy Rosja w żywe oczy kłamała najważniejszym przywódcom świata, Putin osobiście kłamał, a jednocześnie prowadził przygotowania do wojny - mówił Jacek Stawiski. Marcin Wrona przyznał, że w sprawie członkowstwa w NATO Szwecji i Finlandii i stawiania wobec tego oporu przez Turcję pomylił się. - Okazało się, że to blokowanie przez Turcję przystąpienia Finlandii i Szwecji do Sojuszu, zakończyło się dosłownie na dzień przed tym szczytem - powiedział Wrona. Stawiski wyraził jednak obawę, że "to poszło zbyt łatwo". Jego zdaniem prezydent Erdogan być może nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i w zamian za zgodę na nowych członków NATO, będzie stawiał kolejne żądania na przykład w sprawie mniejszości kurdyjskiej w Turcji.

Marcin Wrona zwrócił też uwagę, że szczyt pokazał, jak bardzo państwa europejskie polegają na Stanach Zjednoczonych w kwestii swojego bezpieczeństwa. Podkreślił, że przecież stałe dowództwo V Korpusu Armii USA w Polsce, to przecież nie jakaś armia natowska, a po prostu amerykańscy żołnierze. - Czas, żeby Europa przestała się ciągle oglądać na Stany Zjednoczone. Europa musi zacząć myśleć sama o sobie - powiedział dziennikarz przytaczając słowa ekspertki Rady Atlantyckiej cytowanej przez "New York Times". - Myślenie się nie zmieni, bądźmy realistami - ripostował Stawiski.