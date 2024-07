"Po czternastu latach Torysi odchodzą w dużej niesławie", a nowy premier "gwarantuje ludziom, że będzie nudno"

Po czternastu latach Torysi odchodzą w dużej niesławie. Rishi Sunak stał się twarzą potężnej klapy Torysów - stwierdził Marcin Wrona o "nowym rozdziale w polityce brytyjskiej" po wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. W "Rozmowach na szczycie" Wrona stwierdził, że Laburzyści "bez wątpienia są głodni władzy i zmian". Jednak polityka zagraniczna zdaniem korespondenta "Faktów" TVN nie ulegnie zmianom, w tym wobec Unii Europejskiej i dalszej pomocy Ukrainie. - Nie będzie powrotu do UE - mówił Jacek Stawicki. - Ale może okazać się, że o brexicie będzie mówiło się coraz gorzej - dodał komentator TVN24. Podał, że "wyraźna większość Brytyjczyków" źle ocenia brexit. - Po czternastu latach chaosu rewolucji konserwatywno-prawicowej, ekscesach brexitowych, Starmer jest człowiekiem, który gwarantuje ludziom, że będzie nudno - powiedział Stawicki.

Następnie Marcin Wrona mówił o kampanii prezydenckiej w USA. Ocenił że "sytuacja Joe Bidena jest katastrofalna". - Stara się przekonać Amerykanów, że wszystko jest ok po zeszłotygodniowej debacie - powiedział Wrona. - Strategia wychodzenia z kryzysu, w którym znalazł się Joe Biden i jego sztab wyborczy, jest strategią dziecka w piaskownicy, któremu rozsypują się babki i które nie wie, co z tym zrobić - komentował. - Debata była katastrofą, a większą katastrofą było zaklinanie rzeczywistości - stwierdził Stawicki. Jego zdaniem los kandydatury Bidena jest przesądzony. - To jest nie do uratowania - dodał.