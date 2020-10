Miasto zaleca, by w komunikacji miejskiej zachować 1,5-metrowy dystans od innych pasażerów. Nawet poza godzinami szczytu nie zawsze jest to możliwe. Dziś w warszawskim tramwaju czy metrze może być zajętych najwyżej 30 procent wszystkich miejsc. Po wprowadzeniu nowych limitów miasto wysłało na ulice wszystkie pojazdy, a do pracodawców list z apelem o skierowanie ludzi do pracy zdalnej. Materiał reportera magazynu "Polska i Świat" Łukasza Wieczorka.