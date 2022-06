Jak dotknąć Słońce?

W tym odcinku programu "Kijek w kosmosie" dotarliśmy na Słońce, a raczej go "dotknęliśmy", tak samo, jak sondy Stanów Zjednoczonych i Europy. Naukowcy przyglądają się Słońcu, bo ta gwiazda wciąż jest dla nas zagadką. Pierwszy raz w historii obserwujemy bieguny tego ciała niebieskiego, to tam zaczyna się gwiezdna aktywność. Dr Tomasz Mrozek, astrofizyk z zespołu PAN, który brał udział w pracach nad europejską sondą Solar Orbiter, zabrał Huberta Kijka w podróż do centrum naszego Układu Słonecznego.