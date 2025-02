Falcon 9 rozpadł się nad Polską. Czy to początek większego problemu?

Kosmiczne śmieci to już nie science fiction - właśnie spadły na Polskę! Drugi stopień rakiety Falcon 9 firmy SpaceX rozpadł się w atmosferze, a jego szczątki odnaleziono pod Poznaniem i na Pomorzu. Czy następnym razem spadną na nasze miasta? A może... na czyjeś podwórko? Jak to możliwe, że nikt wcześniej przed tym nie ostrzegł? To nie pierwszy raz, kiedy kosmiczny złom spada na Ziemię i na pewno nie ostatni. W 2021 roku szczątki Falcona 9 spadły na farmę w Stanach Zjednoczonych, a teraz mamy to samo w Polsce. - To kwestia statystyki. Im więcej rakiet wysyłamy, tym więcej odłamków wraca na Ziemię. Pytanie brzmi, kiedy i gdzie trafią następnym razem? - mówił Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor bloga "Z głową w gwiazdach", który był gościem programu "Kijek w kosmosie".