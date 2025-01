Kucharze Łukaszenki

Polski przedsiębiorca, związany z białoruskim reżimem Aleksandra Łukaszenki, bez przeszkód spotyka się z polskimi politykami i załatwia swoje interesy. Działo się tak za poprzedniej władzy. Dzieje się tak i za obecnej. Pokazują to reporterzy "Czarno na białym". Na czym polegają białoruskie związki przedsiębiorcy, który bez przeszkód spotyka się z polskimi politykami oraz czy jest to jedyna okoliczność, która nakazywałaby unikania spotkań z tym biznesmenem? Wyjaśniają to Dariusz Kubik i Grzegorz Łakomski.