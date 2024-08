Kampania do reklamacji

Zatwierdzić czy odrzucić sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości z ostatnich wyborów parlamentarnych? To ma rozstrzygnąć Państwowa Komisja Wyborcza. Już raz komisja odłożyła decyzję w tej sprawie, w związku z ujawnianymi przez obecny rząd kolejnymi informacjami, że za poprzedniej władzy ministerstwa oraz inne instytucje państwowe były angażowane do agitacji wyborczej właśnie na rzecz PiS. Tymczasem prawo mówi jasno, że kampanię wyborczą można prowadzić tylko za pieniądze zgromadzone na wydzielonym rachunku, utworzonym przez partię. Z jakimi przypadkami domniemanych nadużyć mierzy się obecnie Państwowa Komisja Wyborcza i jakie mogą być tego skutki pokazuje Łukasz Karusta, który wraz z Dariuszem Kubikiem analizują m.in. wyciąg z konta wyborczego PiS. Co z niego wynika?