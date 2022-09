Rozmyta odpowiedzialność

Wciąż nie wiadomo co doprowadziło albo kto doprowadził do katastrofy ekologicznej Odry. Rozmówcy Łukasza Karusty z "Czarno na białym" powątpiewają czy kiedykolwiek tę katastrofę uda się jednoznacznie wyjaśnić. Trudności w ustaleniu faktów, stężeń substancji czy liczebności organizmów w rzece, to jedno. Ale rozproszenie odpowiedzialności za stan Odry pomiędzy liczne państwowe instytucje - to już osobny problem. Między innymi na przykładzie wpadającego do Odry Kanału Gliwickiego, gdzie pierwsze niepokojące zjawiska zaobserwowano już wiosną, autor reportażu pokazuje spóźnione reakcje, brak przepływu informacji między urzędami, brak koordynacji działań i sprzeczne komunikaty.