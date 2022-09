Miał otworzyć drogę morską do Elbląga. Jednak, po sobotnim otwarciu, duże statki morskie do Elbląga nadal nie dopłyną. Przekop Mierzei Wiślanej będzie kosztował prawie dwa miliardy złotych. Na razie otworzył tylko kolejny front walki politycznej. Co będzie w niej stawką? Reportaż Radomira Czarneckiego z "Czarno na białym".