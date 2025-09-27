Logo strona główna
Fakty

Coraz więcej porodów wykonuje się ze znieczuleniem. Są jednak różnice między szpitalami

Rodzenie ze znieczuleniem
Coraz więcej porodów wykonuje się ze znieczuleniem. Są jednak różnice między szpitalami
Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN
Coraz częściej Polki przy porodzie mogą liczyć na znieczulenie. Okazuje się, że w zeszłym roku wiele się zmieniło na lepsze, ale dalej jesteśmy w ogonie Europy. Strasznie powoli to idzie - gdy na przykład w szpitalu w Łodzi znieczuleń było wiele, to w szpitalu w Gnieźnie - zero. Ale i tam wreszcie się coś zmienia.

Szpitale mają dla ofertę dla kobiet w ciąży, które chcą rodzić w znieczuleniu. - Rodzenie w znieczuleniu, rodzenie po ludzku, rodzenie w takim standardzie, rodzenie w takich warunkach, jest tym, co te pacjentki zachęca - mówi prof. Robert Gajda, lekarz w Szpitalu Powiatowym "Gajda-Med" w Pułtusku.

Właśnie tak wzrasta odsetek znieczuleń zewnątrzoponowych do porodów siłami natury. Według danych NFZ w 2023 roku 18 procent rodzących kobiet zostało znieczulonych. W 2024 roku - 23 procent. Średnia europejska to 40 procent, ale postęp wreszcie widać.

- Dojrzewa świadomość zarówno wśród lekarzy, jak i wśród pacjentek, że jest to ta forma pomocy przy porodzie, z której trzeba korzystać i o którą trzeba się dopominać - komentuje prof. Ewa Wender-Ożegowska, krajowa konsultantka ds. położnictwa i ginekologii

Niewydolność żylna miednicy jest częstą przyczyną bólu podbrzusza u kobiet w wieku rozrodczym
To częsta, ale mało znana choroba. Nie wie o niej nawet wielu lekarzy
Zuzanna Kuffel
Niemowlę trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
17-latka w szpitalu powiedziała, że urodziła dziecko i ukryła je w mieszkaniu
Lubuskie
Szpital Miejski w Żorach
Kolejna porodówka do zamknięcia. Już z końcem lipca
Katowice

Duże różnice między szpitalami

Są szpitale, którym nie trzeba o tym przypominać. Łódzki Szpital Salve jest w pierwszej dziesiątce najczęściej znieczulających rodzące kobiety szpitali w kraju, z dumnym odsetkiem wynoszącym 74 procent w 2024 roku.

- Mamy 24 godziny na dobę dostępny na wyłączność dla rodzących zespół anestezjologiczny - przekazała dr Klaudia Krygier-Kurz, lekarka w Szpitalu Salve w Łodzi.

Na drugim biegunie są szpitale jak Szpital Powiatowy w Gnieźnie. Na ponad 600 rodzących w 2023 roku nie znieczulono tam żadnej. Postanowiono to zmienić.

- Te pacjentki są świadome, więc jak one trafiają do szpitala, to one już wiedzą, że z takiej oferty chciałoby skorzystać - przyznaje Filip Waligóra, dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Ofertę ma też NFZ. Rok temu wprowadzono premie dla szpitali wykonujących więcej znieczuleń. Premie, jak słyszymy, działają.

- Bardzo pozytywny motywator do tego, żeby faktycznie częściej stosować znieczulenia do porodów. Natomiast z drugiej strony założyliśmy również, że jeżeli szpital nie przekroczy 5 procent znieczuleń, wówczas dostaje niższe wynagrodzenie - informuje Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Centrali NFZ.

Protest przed Ministerstwem Zdrowia przeciwko likwidacji porodówki w Lesku
"Nie każcie kobietom rodzić w karetkach". Ministra wyszła do protestujących
Rzeszów
Szpital w Lesku ma 111 milionów złotych długu
Likwidacja ostatniej porodówki w Bieszczadach. "Liczę, że ktoś z rządu się obudzi"
Martyna Sokołowska
Aborcja
Ginekolodzy pytają resort, do kiedy można przerwać ciążę
Polska

Porodówki walczą o pacjentów

Gnieźnieński szpital zatrudnił dodatkowego anestezjologa i z anestezji przeszkolił położne. Ze znieczuleniami ruszył we wrześniu. - Liczy się efekt skali porodu. Bo my wtedy, mając pieniądze z tych świadczeń, możemy je udoskonalać - mówi Filip Waligóra.

W dobie niżu demograficznego porodówki o porody zaczynają zabiegać. Spełnienie oczekiwań pacjentek może się okazać ich być albo nie być.

- Jest granica tych 400 porodów rocznie, gdzie później ktoś może się zastanawiać, czy szpital akurat ma potrzebę prowadzenia oddziału położniczo-ginekologicznego. Więc robimy wszystko, żeby ściągnąć porody z sąsiednich powiatów - twierdzi prof. Robert Gajda.

W Pułtusku wyjątkowo skutecznie. W trzy lata z kilku procent osiągnęli kilkadziesiąt. Wieść się poniosła.

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

ZdrowieSzpitalGnieznoCiążaKobietyGinekologia
Katarzyna Górniak
Katarzyna Górniak
