Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Samorządy i obywatele szykują się na "W". Do wydania są 34 miliardy złotych

|
Samorządy i obywatele szykują się na "W"
Samorządy i obywatele szykują się na "W". Do wydania jest 17 miliardów złotych
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Polskie samorządy szykują się na wypadek czarnych scenariuszy. Jedni już kupują agregaty i śpiwory, inni na razie planują - co można zamienić w schrony i gdzie zbudować nowe. Są pieniądze - w sumie 34 miliardy na ten i kolejny rok. Całkiem sporo. Problem w tym, że czasu na ich wydanie jest mało. 

880 metrów łącznika między budynkami Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi na co dzień służy do szybkiego transportu rzeczy w obrębie kompleksu, ale w przypadku zagrożenia ma służyć pacjentom jako schron. Zgodnie z pierwotnym planem przyjętym podczas projektowania tego kompleksu ponad 40 lat temu.

- Ten szpital w tamtych czasach był przystosowany do takiej właśnie funkcji. (...) Rozwiązanie, które było wtedy przemyślane w ten sposób, staramy się adoptować do czasów obecnych - tłumaczy Michał Piechura, pracownik Instytutu.

Podobne możliwości może mieć mnóstwo budynków w Polsce, stąd zalecenie, by zapoznać się z tym, co mamy pod ręką i szybko możemy dostosować. Pieniądze są, pierwsze wydatki - też.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Poznali zasady survivalu. "To może się przydać każdemu"

Poznali zasady survivalu. "To może się przydać każdemu"

Mateusz Mżyk
Pół roku temu alarmowaliśmy, że jest źle. Niewiele się zmieniło

Pół roku temu alarmowaliśmy, że jest źle. Niewiele się zmieniło

Bartosz Żurawicz

Cysterny, agregaty, koce, śpiwory, budowa magazynów

- Samorządy wnioskują o wyposażenie magazynów, zakup cystern, agregatów prądotwórczych. To są na razie rzeczy bardziej "miękkie", zakupowe, niż kwestia budowania czy projektowania - informuje Tobiasz Puchalski, rzecznik prasowy wojewody łódzkiego.

Szczecin "na miękko" kupuje cysterny, agregaty, koce, śpiwory, ale "na twardo" szykuje się do budowy magazynów, w tym magazynów wody.

- One oczywiście będą czekać na odpowiedni moment. To nie jest tak, że te wszystkie rzeczy będą od razu wykorzystywane, bo dzisiaj po prostu nie ma takiej potrzeby. Oczywiście, to jest na wypadek "W", gdyby była taka konieczność - mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Szczecina.

Szykując się na wypadek "W", samorządowcy myślą też o tym, jak to wszystko wykorzystać, gdy "W" nie nastąpi. Tereny i budowle przeznaczone na nowe schrony na co dzień mają być parkingami.

- Aby nie tworzyć bytów, które na co dzień będą stały puste, natomiast aby one mogły służyć innym zadaniom, na przykład jako parkingi, jako strzelnice, magazyny - wymienia Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mogłoby się tam schronić 30 tysięcy osób, ale nikomu się nie spieszy

Mogłoby się tam schronić 30 tysięcy osób, ale nikomu się nie spieszy

Bartosz Żurawicz
Kontrole schronów. Problemy z ich stanem i liczbą

Kontrole schronów. Problemy z ich stanem i liczbą

Poznań

Obywatele korzystają ze szkoleń wojskowych

Inwestycje dotyczą nie tylko metropolii. Również mniejsze miejscowości chcą być gotowe. Słupca w Wielkopolsce inwestuje w szkolenia, remont strażnic i specjalistyczny sprzęt ratunkowy.

W całej Polsce samorządy - od najwyższego do najniższego szczebla - nie śpią. - Kupimy za to koparko-ładowarkę, będą też szkolenia dla ludności i nasze magazyny zostaną uzupełnione - przekazuje Maria Gwiazdowska, wicestarosta powiatu grajewskiego.

Obywatele też chcą być gotowi. Na szkolenia przygotowane w Gdyni przez wojsko chętnych jest już kilkaset osób, a zapisy potrwają jeszcze tydzień.

Szkolenia prowadzone przez wojskowych w Gdyni
Szkolenia prowadzone przez wojskowych w Gdyni
Źródło: Fakty TVN

Zmartwieniem samorządów jest to, że nie wszystkie będą w stanie przyznane fundusze do końca roku zagospodarować. - Będziemy się zastanawiać, jak te środki w sposób efektywny poprzesuwać - wyjaśnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Do wydania na obronę cywilną państwo przeznaczyło w tym roku 17 miliardów złotych i tyle samo na kolejny rok.

OGLĄDAJ: "Duża drukarka" zostanie "strażnikiem, który będzie nas chronił"
pc

"Duża drukarka" zostanie "strażnikiem, który będzie nas chronił"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Udostępnij:
TAGI:
Obrona cywilnaobronnośćInstytut Centrum Zdrowia Matki PolkiŁódźSzczecinSamorządMarcin KierwińskiMSWiA
Marzanna Zielińska
Marzanna Zielińska
Czytaj także:
imageTitle
Real długo bił głową w mur. Uratował go Mbappe
EUROSPORT
Wrocław. Na Cmentarzu Osobowickim kursuje autonomiczny minibus
Po cmentarzu kursuje autonomiczny minibus
Maciej Mazur
imageTitle
Verstappen bezkonkurencyjny w USA. Lider rozczarował
EUROSPORT
Donald Trump
Trump "cały czas przeklinał". Kulisy spotkania z Zełenskim
Świat
Transhumancja w Madrycie
Taki przemarsz w tym mieście zdarza się tylko raz w roku
METEO
Mgła, zimno, noc
Żółte alarmy w połowie Polski
METEO
imageTitle
Chiński wirus zaatakował mistrza świata. "Jedno z najgorszych doświadczeń w życiu"
EUROSPORT
Fakty po faktach
"Był zaskoczony", choć wierzył w polski sąd. "To było bardzo ciężkie"
Polska
Pożary w Kanadzie
"Skala i intensywność tych ekstremalnych zdarzeń mnie zadziwiają"
METEO
Katarzyna Kotula
"Projekt ostatniej szansy". Kotula: jestem gotowa iść do prezydenta
Polska
imageTitle
Obrońca bawił się w bramkarza. Kolejna porażka Legii
EUROSPORT
imageTitle
Liverpool w kryzysie. Bitwa o Anglię dla Manchesteru United
EUROSPORT
imageTitle
Zabrakło niewiele. Polska tenisistka o krok od tytułu
EUROSPORT
imageTitle
Tego nie osiągnął jeszcze nikt. Rekordowy sezon ekipy Majki
Najnowsze
Pomoc humanitarna w Strefie Gazy
Pomoc humanitarna wstrzymana "do odwołania". Po atakach w Strefie Gazy
Świat
Mróz, jesień, przymrozek, zimno, niska temperatura, szron
Nocą temperatura mocno spadnie
METEO
imageTitle
Były piłkarz Realu doznał udaru mózgu
EUROSPORT
Pani Lidia, mieszkanka Pławinka, mieszka tuż przy drodze wojewódzkiej, gdzie natężenie ruchu jest bardzo duże
Od lat walczy o poprawę. "Wyjście na spacer z wnukami jest niemożliwe"
Michał Malinowski
Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Waszyngtonie
Zełenski chce, by Rosjanie "poczuli to, co my". Czeka na ostateczną decyzję Trumpa
Świat
imageTitle
Właściciel klubu zastrzelony na oczach syna. Policja zatrzymała jedną osobę
EUROSPORT
USA zaatakowały kolejną łódź. Miała należeć do kolumbijskiej grupy handlującej narkotykami
Kolejny taki atak Amerykanów. "Będą traktowani jak terroryści"
Świat
Trump, Zełenski
Trump: Putin weźmie pewne terytoria Ukrainy 
Świat
imageTitle
Wygrał turniej i przeprosił rywala. Ta akcja przejdzie do historii
EUROSPORT
Australię nawiedzają październikowe upały
Ponad 40 stopni w październiku. Rekordy padły, kolejne są zagrożone
METEO
imageTitle
Najważniejszy sezon w karierze. Przyszłość Sochana niepewna
EUROSPORT
Policja Luwr
Po co złodziejom taki łup? Dwie hipotezy
Świat
Radosław Sikorski
Szef MSZ Iranu pisze po polsku o "żałosnej scenie". Sikorski odpowiada 
Świat
imageTitle
Dyskwalifikacja, groźby, wydalenie z Chin. Hiszpański kolarz sam sobie "podłożył świnię"
EUROSPORT
Ciężarówka z wysięgnikiem, którą sprawcy porzucili pod Luwrem
Złodzieje "czekali na ten moment". Czas i miejsce nie były przypadkowe
Świat
Trzy osoby trafiły do szpitala
Wjechali w tył ciężarówki na S8. Trzy osoby w szpitalu
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica