Prawdziwa praca marzeń. 15 tys. dolarów za odwiedzenie najlepszych moteli w stylu retro przy plaży

Szczęśliwiec, do którego trafi stypendium, otrzyma stylizowany na zabytkowy sprzęt plażowy, w tym radioodbiornik zasilany energią słoneczną i parasole. Oraz najważniejsze: aparat fotograficzny - klasyczny Polaroid, którym uwieczni odwiedzane miejsca. To część kampanii promocyjnej, która ma zachęcić do odwiedzania amerykańskich retro moteli. "W dzisiejszych czasach podróżujący, planując letnie wyjazdy, zazwyczaj szukają hoteli i kurortów all-inclusive. Ale nasz Retro Beach Motelier chce udowodnić, że motele przy plaży mogą być równie luksusowe. Te ponadczasowe motele są nie tylko niedrogie, ale też przeniosą plażowiczów w czasie – dosłownie i w przenośni – by naprawdę wyłączyć się i zrelaksować" - przekazała w komunikacie prasowym Melissa Dohmen, rzeczniczka Hotels.com, firmy organizującej konkurs.