Sławomir Peszko dotrzymał słowa po meczu z Argentyną. "Dopóki nie odrosną, nie wracam"

Sławomir Peszko, były reprezentant Polski, obiecał przed meczem z Argentyną, że jeśli Biało-Czerwoni awansują do 1/8 finału mundialu, to ogoli się na łyso. Polacy wyszli z grupy, a "Atmosferić" z zakładu fryzjerskiego. Efektem wizyty u fryzjera pochwalił się na Instagramie.

Peszko po meczu z Argentyną ogolił głowę

Przed ostatnim grupowym meczem Polaków "Atmosferić" - jak nazywają go koledzy i kibice - zamieścił na swoim instagramowym profilu wideo, w którym złożył konkretną obietnicę. - Szybki challenge dla wszystkich sympatyków reprezentacji Polski. Jeśli awansujemy, ścinam włosy do zera. Kto się dołącza do mnie? – pytał zawodnik grający obecnie w trzecioligowej Wieczystej Kraków.

Post skomentowało wiele osób ze środowiska piłkarskiego. Michał Pazdan, obrońca znany ze swojej charakterystycznej łysiny, żartobliwie zadeklarował, że on też w razie awansu może obciąć włosy. Z kolei Sebastian Mila, inny były reprezentant, żadnej deklaracji nie składał, ale ekscytował się obietnicą "Peszkina". "Muszę to zobaczyć!" - podkreślił.

Polska wygrała, a Peszko dotrzymał słowa. Już dzień po meczu poszedł do fryzjera i zamówił strzyżenie "na zero". Efektem wizyty podzielił się na Instagramie. Po jego reakcji widać, że raczej nie jest zachwycony nową fryzurą. - Nie, nie. Stop. Panowie, nie wracam do chaty. Dopóki nie odrosną, nie wracam. Ale zrobiłem to, co zapowiedziałem, tak? - podkreślał w obecności czekających na niego przed zakładem fryzjerskim znajomych.