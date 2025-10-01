Nowy zakaz w supermarketach

Polacy spożywają za dużo leków bez recepty i suplementów diety. Stąd akcja "Leki to nie słodycze" Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN

Nowe prawo zakazuje także bezpłatnych dolewek niektórych napojów w restauracjach i kawiarniach.

Wprowadzono również zakaz reklamowania niezdrowej żywności i napojów w telewizji przed godz. 21.00, a od stycznia 2026 r. pojawi się całkowity zakaz promocji tych produktów w internecie.

Zdaniem władz zmiany te pomogą w walce z otyłością, szczególnie wśród dzieci.

System klasyfikacji żywności

Na potrzeby wprowadzenia nowych zasad stworzono system klasyfikacji żywności i napojów określający, czy są one zdrowe, czy nie.

Jako niezdrowe uznano m.in. chipsy, czekolady, lody, ciastka, torty, paluszki rybne, niektóre rodzaje pizzy, a także lemoniady i napoje gazowane zawierające cukier.

Duży problem w Wielkiej Brytanii

Jak przypomniała stacja BBC, zakaz emisji w telewizji reklam żywności o wysokiej zawartości cukru, soli i tłuszczu przed godz. 21 w całej Wielkiej Brytanii został ogłoszony po raz pierwszy w 2021 r. przez ówczesnego premiera Borisa Johnsona. Wprowadzenie tego prawa przesunięto na 2025 r., gdyż rząd konserwatystów uznał, że branża spożywcza potrzebuje czasu na przygotowanie się do tej zmiany.

Walia wprowadzi podobne ograniczenia w 2026 r., a Szkocja zapowiedziała, że pójdzie w jej ślady.

Według BBC w Wielkiej Brytanii ponad jedna czwarta dorosłych i jedna piąta dzieci kończących szkołę podstawową została sklasyfikowana jako osoby otyłe.

