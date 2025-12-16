Logo TVN24
Ze świata

Skutki globalnego ocieplenia drenują budżety ubezpieczycieli

Pożary szaleją w hrabstwie Los Angeles
Pożary w Kalifornii - materiały ze stycznia 2025 r.
Źródło: Reuters
Katastrofy naturalne stają się kosztowną normą dla ubezpieczycieli. Globalne straty ubezpieczeniowe mają w tym roku ponownie przekroczyć 100 miliardów dolarów, głównie za sprawą pożarów i gwałtownych burz w USA - poinformował Reuters. 

Straty ubezpieczeniowe spowodowane katastrofami naturalnymi w 2025 roku mają sięgnąć 107 mld dol. (ok. 385 mld zł) - wynika z badania Swiss Re Institute opublikowanego we wtorek. Koszty były w dużej mierze napędzane pożarami w Los Angeles oraz burzami konwekcyjnymi (gwałtowne burze, powstające, gdy ciepłe powietrze szybko unosi się w górę atmosfery) w różnych częściach Stanów Zjednoczonych.

Potrzeba rygorystycznego podejścia

Stany Zjednoczone były najbardziej dotkniętym rynkiem w 2025 roku, odpowiadając za 83 proc. globalnych strat ubezpieczeniowych. Zgodnie z raportem straty ubezpieczeniowe związane z katastrofami naturalnymi szósty rok z rzędu przekroczyły kwotę 100 mld dol. (ok. 360 mld zł). Według analizy Reutersa "ponownie zwraca to uwagę na potrzebę bardziej rygorystycznego podejścia do ubezpieczeń, wyższych składek i dokładniejszej weryfikacji modeli ryzyka".

Jednak ta wartość była niższa od wcześniejszej prognozy Swiss Re, która zakładała, że łączne straty ubezpieczeniowe sięgną 150 mld dol. (ok. 540 mld zł).

- Reasekuratorzy i szerszy sektor ubezpieczeniowy pełnią podwójną funkcję: działają jako finansowy amortyzator szoków oraz wspierają rozwój odpornych, opartych na ryzyku polityk publicznych i inwestycji prywatnych, które ograniczają przyszłe straty - powiedział Reutersowi Jérôme Jean Haegeli, główny ekonomista grupy Swiss Re.

Według wstępnego raportu globalne straty ubezpieczeniowe w pierwszej połowie 2025 roku osiągnęły 80 mld dol. (ok. 288 mld zł).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Biebrzański Park Narodowy, mokradła, tereny zalewowe
Wody Polskie kontra naukowcy. Waży się przyszłość polskich rzek
TVN24
Aktywistki klimatyczne z ruchu Just Stop Oil przed oblanymi zupą Słonecznikami van Gogha. National Portrait Gallery w Londynie
Dlaczego aktywiści oblali akurat "Słoneczniki", a przykleili się do "Masakry w Korei"? Wybór nie jest przypadkowy 
Aleksander Przybylski
"Prawdziwy prąd" z węgla vs "podróbka" z wiatru? Nie ma takiego podziału
Jak wydano 86 miliardów? "Te pieniądze służyły wszystkiemu, tylko nie ustawowym celom"
Robert Zieliński

Takie straty to nowa norma

Pożar Palisades - który na początku roku dotknął Południową Kalifornię, spalając ponad 23 tys. akrów, niszcząc domy i biznesy oraz zmuszając setki tysięcy osób do ewakuacji - był najkosztowniejszym pożarem w historii pod względem strat ubezpieczeniowych. Raport Swiss Re szacuje poniesione w nim straty na 40 mld dol. (ok. 144 mld zł).

Zagrożenia wywołane zmianami klimatu skłaniają ubezpieczycieli do wycofywania się z obszarów wysokiego ryzyka w całych Stanach Zjednoczonych. W efekcie zwiększają się luki w ochronie ubezpieczeniowej, jak i koszty ponoszone przez najbardziej narażone społeczności.

- Rok 2025 ponownie przypomina nam, że wysokie straty spowodowane katastrofami naturalnymi nie są już odosobnionymi przypadkami, lecz nową normą. Kluczowe jest, abyśmy podwoili inwestycje w odporność i adaptację, tak aby nasze społeczności były lepiej przygotowane na przyszłość - powiedziała Monica Ningen, dyrektor generalna Swiss Re ds. ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej w USA.

Globalne straty ubezpieczeniowe spowodowane silnymi burzami konwekcyjnymi wzrosły w tym roku do 50 mld dol. (ok. 180 mld zł). Przez to 2025 był trzecim najdroższym rokiem w historii po 2023 i 2024, kontynuując trend wzrostowy.

Równocześnie straty związane z huraganami były w tym roku niskie. Jest tak częściowo dlatego, że w tym sezonie huraganowym - po raz pierwszy od 10 lat - żadna z burz nie uderzyła w wybrzeże USA. Pomogło to utrzymać straty ubezpieczeniowe poniżej wcześniejszych oczekiwań Swiss Re sprzed rozpoczęcia sezonu.

Autorka/Autor: wk/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

UbezpieczeniaUSAKlimatZmiany klimatu
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica